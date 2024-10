video suggerito

Young Boys-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Young Boys-Inter è la partita della 3ª giornata del girone unico di Champions League che si gioca oggi alle 21. Diretta tv e streaming in chiaro su Amazon Prime Video (ma solo per abbonati). La probabile formazione dei nerazzurri contro gli svizzeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Young Boys–Inter è la partita della 3ª giornata del girone unico di Champions League. Si gioca oggi alle 21, al Wankdorf Stadion di Berna (in Svizzera) e sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo per abbonati su Amazon Prime Video, la piattaforma che manda in onda il migliore dei match in calendario al mercoledì sera.

L'Inter arriva alla sfida contro gli elvetici con 4 punti e il 9° posto in classifica generale, frutto del pareggio con il Manchester City e della vittoria con la Stella Rossa. Coppa finora amara per gli elvetici, desolatamente ultimi a zero (36ª posizione) per le due sconfitte incassate finora e una differenza reti (-8) penalizzante.

Sulla carta l'impegno è ampiamente alla portata della squadra di Simone Inzaghi che può entrare tra le prime 8 in graduatoria generale (quelle che, al termine della prima fase, accedono direttamente agli ottavi senza passare per i playoff). Ecco perché nella probabile formazione che si opporrà allo Young Boys non dovrebbero esserci cambiamenti sostanziali nonostante l'impegno europeo di bassa difficoltà, ma solo un turnover ragionato e basato sulla opportunità di risparmiare energie in vista del big match di campionato con la Juve.

Partita: Young Boys-Inter

Dove: Wankdorf Stadion, Berna

Quando: mercoledì 23 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, 3ª giornata

A che ora e dove vedere Young Boys-Inter in diretta TV: la partita non è in chiaro

Non è prevista alcuna diretta in chiaro per Young Boys-Inter, la partita rientra nel pacchetto di incontri che il mercoledì sera Amazon Prime Video ha acquisito per la Champions. Sarà visibile solo agli abbonati che potranno vederla in diretta tv e in chiaro attraverso la app su smart tv. La telecronaca della gara sarà condotta da Sandro Piccinini che avrà al suo fianco per il commento tecnico, Massimo Ambrosini. L'evento sarà seguito con un ampio pre-partita (che inizia alle 19:30) con commenti dal campo di Giulia Mizzoni e dei talent (gli ex calciatori) scelti per la serata. Interventi durante e dopo il match, oltre alle interviste, da parte di Alessia Tarquinio.

Young Boys-Inter dove vederla in diretta streaming

Come per la diretta tv anche quella streaming sarà criptata e disponibile solo per gli abbonati. Sarà possibile seguire Young Boys-Inter sfruttando la stessa app oppure collegandosi direttamente al sito della piattaforma e accedere all'evento previo inserimento delle proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Youg Boys-Inter

Andare sul sicuro e vincere, magari segnando abbastanza gol che sono preziosi per la differenza reti. La partita contro lo Young Boys – avversario che sulla carta non sembra in grado di impensierire l'Inter – è un'occasione da sfruttare in pieno. Per questo, con ogni probabilità, Simone Inzaghi non dovrebbe ritoccare troppo la formazione titolare al netto delle necessità dovute a infortuni e al prossimo (durissimo) impegno di Serie A contro la Juve. Assenti Calhanoglu e Acerbi, entrambi sostituiti durante la partita contro la Roma: l'uno per una contrattura all’adduttore, il secondo per una contrattura al flessore.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Luper, Niasse; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Rahmen.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

Pronostico Young Boys-Inter: chi vince la partita di Champions

La differenza di valori è tale che il pronostico di Young Boys-Inter è completamente sbilanciato dalla parte dei nerazzurri. I numeri della classifica generale e il cammino difficile anche in campionato degli svizzeri fa sì che le agenzie di scommesse abbiano riservato una quota molto bassa per la vittoria della squadra di Inzaghi (tra 1.37 e 1.40). Alta, invece, la quota per un successo degli elvetici, che varia tra 7.50 e 7.75.