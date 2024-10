video suggerito

L’Inter si ritrova a giocare su un campetto caotico in Youth League: la reazione dei nerazzurri L’Inter conquista la vittoria in Youth League contro lo Young Boys, ma nerazzurri indignato per le condizioni del campo di calcio degli svizzeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter Primavera ha trovato una sorpresa al momento di scendere in campo in terra svizzera per la partita di Youth League contro la formazione dello Young Boys. L'under 19 nerazzurra infatti ha giocato su un terreno di gioco molto particolare e colorato, contraddistinto dalla presenza anche di altre linee, colorate, oltre a quelle bianche classiche per delimitare appunto le varie zone del campo.

Youth League, il campo dello Young Boys fa indignare l'Inter

Lo Sportpark Wyler, ovvero l'impianto di Berna dove l'Inter Primavera ha giocato e vinto contro lo Young Boys non viene utilizzato solo per il calcio a 11. E infatti ecco la presenza sul terreno di gioco di anche altre linee di colori blu, giallo e rosso. Una situazione comune per campi di calcio utilizzati esclusivamente per allenamenti, oppure per ospitare match amatoriali, non di certo consono per una sfida valida per quella che è a tutti gli effetti la Champions League delle formazioni Primavera. A quanto pare queste linee colorate infatti servono per delimitare il campo delle sfide di calcio a 7 e a 8 che fanno le squadre giovanili del principale club cittadino.

A questo poi bisogna aggiungere anche l'assenza di tribune, con panchine aggiuntive e recinzioni di ferro. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, l'Inter, rappresentata dal Ds Piero Ausilio, dal suo vice Baccin e dal settore giovanile Tarantino si è indignata per questa situazione considerata non all'altezza delle partite di Youth League, soprattutto alla luce di quanto visto per esempio all'Etihad Campus che ospita appunto i match delle Giovanili del City.

L'Inter trova la terza vittoria su tre in Youth League

A prescindere da tutto l'Inter Under 19 ha collezionato in terra svizzera il terzo successo in altrettante partite della competizione, dimostrandosi appunto una formazione di livello. Tutto nonostante l'inferiorità numerica, e grazie alle marcature di Della Mora, Cocchi e Alexiou. Una giornata comunque positiva per la Primavera interista che dopo il City e la Stella Rossa, esce dal campo con i 3 punti anche con gli svizzeri. E in condizioni di gioco molto particolari.