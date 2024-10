Inzaghi per Young Boys-Inter costretto al massiccio turn-over: “Scelte obbligate, non per la Juve”

video suggerito

Vigilia delicata per Simone Inzaghi in vista del match di martedì sera in Champions League Young Boys-Inter. Tra i nerazzurri tanti assenti per infortunio, altri da preservare da un tour de force dispendioso. Ma il tecnico assicura che non è pretattica in vista del derby d'Italia con la Juve. "Pensiamo gara per gara, saranno scelte obbligate"

A cura di Alessio Pediglieri

Simone Inzaghi mastica amaro alla vigilia del ritorno in Champions con l'Inter che fa tappa sul campo dello Young Boys per il 3° turno della fase a girone unico. In un momento delicatissimo per la squadra nerazzurra, sì reduce dalla corroborante vittoria contro la Roma all'Olimpico ma anche ricca di infortunati e alla vigilia di un'altra gara da tenere sott'occhio: la Juventus in campionato. Dunque, mercoledì sera spazio al turn-over con il tecnico che però fa chiarezza: "Ci sono tanti infortunati, ci saranno scelte obbligate. Nessun pensiero per la Juve".

Inzaghi e gli infortunati, centrocampo ai minimi termini per Young Boys-Inter

Il tecnico alla vigilia del match di Champions ha fatto nomi e cognomi indicando la situazione difficile, con una rosa a disposizione decisamente limitata dai tanti infortuni e giocatori che stanno recuperando. Soprattutto a metà campo il compito si fa arduo a tal punto che il turn-ove sarà obbligato, come le scelte: "Per quanto riguarda gli indisponibili, Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Abbiamo avuto il problema traumatico di Asllani venerdì. Calhanoglu ha avuto il problema domenica. Le rotazioni a centrocampo sono limitate. Zielinski dovrò valutarlo, ieri ha fatto buona parte dell'allenamento. Sicuramente giocherà Frattesi. Farò delle scelte ma pensiamo a partita per partita. Non c'è alcun pensiero per la Juventus".

I problemi in difesa, out anche Acerbi: chi gioca e chi no

"Le sensazioni sono buone ma dovrò valutare" continua Inzaghi parlando dei giocatori sotto osservazione, anche in difesa dove Acerbi ha alzato bandiera bianca a Roma. Scelte delicate che riguardano anche gli altri del reparto: "Bastoni titolare? Sto facendo valutazioni attente sia per lui che per Dimarco, sono alla terza partita consecutiva". Chi partirà da titolare sarà Bisseck in conferenza con il mister: "Il mio obiettivo è dare garanzie al mister che può mettermi in campo in ogni partita, anche a sinistra se occorre. Alla fine è una competizione tra me e o miei compagni e il mio obiettivo è ovviamente quello di giocare il più possibile"

Young Boys-Inter, sul sintetico: altra preoccupazione per Inzaghi

Ovviamente un altro ostacolo con cui fare i conti sarà il campo su cui gioca lo Young Boys. Il terreno dello Stadion Wankdorf di Berna è completamente in sintetico, un manto erboso su cui i nerazzurri non sono abituati a giocare, al contrario degli svizzeri. "Non nascondiamoci, non si può dire che non cambi nulla, non è vero. Ed è per questo che abbiamo già fatto una seduta, dovremo abituarci contro una squadra che domenica è andata fortissimo e fa le coppe da tantissimi anni".