Inzaghi si gode l'Inter di Champions: "Veniamo giudicati ogni due giorni e mezzo, non è mai facile" Il 2-0 di Rotterdam all'andata di Champions League ha fatto sorridere Simone Inzaghi in vista del ritorno: "Si è giocato solo il primo tempo, nulla è ancora deciso". Ma il tecnico nerazzurro è soddisfatto della sua Inter: "Ho dovuto fare scelte importanti, ma tutti si sono messi a disposizione: è ciò che noi allenatori vogliamo dai giocatori"

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter non ha steccato a Rotterdam vincendo con il Feyenoord la gara d'andata degli ottavi di Champions League: 2 gol, uno per tempo, grazie alla ritrovata Thu-La. Per Simone Inzaghi non è nulla deciso, "manca ancora un secondo tempo", ha detto nel post partita di Prime Video, ma sa che qualcosa di positivo è stato fatto. Good vibrations, in chiave europea: "I ragazzi si sono messi a disposizione, non era facile. Siamo giudicati ogni due giorni e mezzo".

Inzaghi: "Veniamo giudicati ogni due giorni e mezzo, non è mai facile"

Il post gara di Feyenoord-Inter è sereno e felice per l'Inter che ha scacciato lontano i fantasmi di una squadra che aveva schiantato poche settimane fa il Milan nei playoff. Contro i nerazzurri il Feyenoord è apparso ridimensionato, non riuscendo a segnare nemmeno un gol per evitare il pesante passivo. Ulteriore merito dei giocatori a detta si Inzaghi: "La difesa non subisce gol ancora una volta? Vero, sono stati bravi perché non era semplice in uno stadio difficile" ha sottolineato nel post gara godendosi la miglior difesa di tutta la Champions. "Sapevamo che c'era da soffrire anche se poi alla fine non è accaduto. Adesso c'è la gara di ritorno fra sei giorni e restano le insidie in chiave qualificazione. Sappiamo che siamo giudicati ogni due giorni e mezzo e va bene così"

Inzaghi soddisfatto, ma si è a metà: "E' solo il primo tempo, c'è ancora un ritorno"

Una gara ordinata, concreta malgrado le tante assenze e le scelte forzate prima e durante il match. Inzaghi evita i meriti, rigirando alla squadra gli applausi per un risultato tutt'altro che scontato: "Oggi i ragazzi hanno fatto quel che volevo, non ho mai avuto dubbi anche sui sostituti… poi il giorno della gara devi prendere anche delle scelte chiare, come a centrocampo. Siamo contenti di fare tutti queste partite e tutti si sono fatti trovare pronti. C'è da considerare anche l'avversario che ha giocato con 4 attaccanti e noi inizialmente non siamo stati bravi a palleggiare come sappiamo e a prendere le distanze. Poi abbiamo parlato e ci siamo chiariti le idee. I due gol ci hanno facilitato ma non è concluso nulla in vista del ritorno".

Inzaghi felice dello spirito di gruppo: "Enorme disponibilità da parte di tutti"

Ora ci sarà il ritorno a San Siro che deciderà il destino europeo di un'Inter che ha l0obbligo di ritrovare gli uomini migliori, anche se chi è sceso in campo ha soddisfatto appieno le aspettative, confermando uno spirito di gruppo più forte delle avversità: "Va bene al momento, godiamoci questo primo tempo perché c'è ancora un tempo da disputare. Sono felice che io con lo staff stiamo mettendo in condizione i ragazzi che poi si sono messi a servizio della squadra, con grandissima disponibilità capendo anche le esigenze del momento, come Bastoni. Un giocatore di caratura internazionale che si è messo laddove serviva senza alcun problema".