Inter ritrova il sorriso in Champions League: Stella Rossa battuta 4-0, prima gioia di Taremi Positivo l'esordio in Champions League a San Siro per l'Inter: battuta 4-0 la Stella Rossa. Apre Calhanoglu su punizione, Arnautovic raddoppia, chiudono Lautaro e Taremi.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter ritrova il sorriso in Champions League e conquista i primi tre punti battendo per 4-0 la Stella Rossa nell'esordio europeo casalingo. Dopo il pareggio in casa del Manchester City, la squadra di Simone Inzaghi aveva bisogno della vittoria e l'ha trovata anche cambiando tanto nella formazione titolare.

Nonostante il caos delle ultime ore, con la maxi inchiesta della Procura di Milano e della polizia che ha portato alla scoperta del “sistema criminale” dietro che si nascondeva nel tifo organizzato tra infiltrazioni mafiose, estorsioni, richieste di pizzo e pressioni sulle società; i nerazzurri sono riusciti ad isolarsi e a ritrovare la vittoria in campo europeo.

Non è stata una gara semplice, soprattutto nella prima parte, perché dopo aver trovato il vantaggio con Hakan Calhanoglu, la squadra campione d'Italia ha faticato più del solito a costruire grandi occasioni mentre la Stella Rossa si è resa pericolosa in particolare nel finalecol giovane Maksimovic.

Calhanoglu e Arnautovic mettono a sicuro la vittoria per l'Inter

A sbloccare il match ci ha pensato il centrocampista turco direttamente da calcio di punizione: piazzato sul centro-destra, poco meno di 25 metri, il numero 20 dell'Inter ha calciato sul palo del portiere e trovando una leggerissima deviazione la traiettoria ha toccato il palo ed è finita in rete.

All'inizio della ripresa è Marko Arnautovic a trovare il raddoppio. Krunic perde una bruttissima palla al limite dell'area di rigore e Taremi, dopo averla fatta sua, serve subito l'attaccante austriaco che di prima non sbaglia da pochi passi.

Lautaro e Taremi completano il poker dell'Inter

A completare la festa nerazzurra a San Siro ci pensano Lautaro Martinez e Taremi. L'attaccante argentino sfrutta un ottimo assist dell'iraniano, che ha rubato palla Spajic (protagonista di un altro clamoroso errore difensivo), prima di mandare in porta il suo capitano: il Toro non sbaglia e in diagonale cala il tris.

Nei minuti finali viene concesso un calcio di rigore e dopo un po' di attesa a causa di qualche problema tecnico dell'arbitro, probabilmente legato all'utilizzo del VAR, sul dischetto si presenta Mehdi Taremi: il calciatore ex Porto il suo spiazza il portiere e chiude l'incontro.

Il tabellino di Inter-Stella Rossa

RETI: 11′ Calhanoglu, 59′ Arnautovic, 72′ Lautaro, 80′ Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (64′ Acerbi), Bastoni (74′ Bisseck); Dumfries, Zielinski, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (64′ Frattesi), Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (64′ Lautaro). Allenatore: Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Drkusicn (dall'89' Rodic); Krunic (dall'89' Dalcio Gomes), Elsnik; Olayinka, Maksimovic (dal 70′ Radonjic), Silas (dal 70′ Bruno Duarte); Ndiaye (dal 70′ Ilic). All. Milojevic.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER).