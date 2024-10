video suggerito

Il Bologna perde ancora in Champions League, l’Aston Villa vince 2-0 ed è sempre al comando Il Bologna resta con un solo punto in Champions League. La squadra di Vincenzo Italiano è stata sconfitta per 2-0 dall’Aston Villa. Decisivi i gol nella ripresa di McGinn e Duran. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Aston Villa batte il Bologna e continua la sua meravigliosa corsa in Champions League. I Villans sono a punteggio pieno dopo tre giornate. Per i rossoblu arriva un'altra sconfitta in Inghilterra, dopo quella con il Liverpool. Decisivi i gol di McGinn e Duran nella ripresa. Nel finale Beukema ha colpito una traversa.

Dibu Martinez e Skorupski protagonisti

Il Bologna prova a giocarsela a viso aperto, ma dura poco, molto poco. Anche se l'impegno c'è e nel primo tempo c'è bisogno, due volte, del Dibu Martinez che salva due volte nel primo quarto d'ora, poi è quasi unicamente Aston Villa che dalla metà del tempo accelera e inizia a spingere, ma di conclusione pericolose ce ne sono poche, il più pericoloso è il bomber colombiano Jhon Duran. I tre minuti di recupero sono intensi. Chance per il Bologna, ma soprattutto occasione colossale per l'Aston Villa, con Skorupski che salva su Rogers.

Gol di McGinn e Duran

Nel secondo tempo l'Aston Villa parte a razzo e segna subito con McGinn. Lo scozzese, che è pure il capitano dei Villans, colpisce di testa e insacca. Niente da fare per Skorupski. Il VAR valuta un possibile fallo di mano, ma il centrocampista non la sfiora nemmeno, è gol al 47′. Il gol dà grande tranquillità agli inglesi che al 62′ raddoppiano e di fatto chiudono i conti con una grande giocata di Duran che vince il duello tra colombiani con Lucumì e raddoppia, 2-0 e partita in ghiaccio.

L'ultima mezz'ora vede solo una volta pericoloso il Bologna, che colpisce la traversa con Beukema. Skorupski è decisivo, perché con le sue parate, l'ultima nei tre minuti di recupero, è determinante perché evita la debacle dei rossoblu, che dopo tre giornate hanno solo un punto. Ma la chance di arrivare comunque agli spareggi c'è ancora e passa dalle prossime due sfide con Monaco e Lille.