Atletico Madrid-Real Madrid in Champions, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni

Atletico Madrid-Real Madrid è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21:00. Diretta TV e streaming su Amazon Prime Video. Le ultime news sulle formazioni di Simeone e Ancelotti.

Il derby di Madrid tra Atletico e Real è la partita clou del ritorno degli ottavi di Champions che si gioca oggi, mercoledì 12 marzo, alle 21. È la squadra di Carlo Ancelotti che parte con un piccolo vantaggio, in virtù della vittoria (2-1) conquistata al Santiago Bernabeu, smorzata dalla rete di Julian Alvarez che tiene ancora aperta uno spiraglio qualificazione per i colchoneros. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming (solo per abbonati su Amazon Prime Video).

Ai blancos può bastare anche un pareggio (con qualsiasi numero di reti) per arrivare ai quarti mentre alla formazione di Simeone non è sufficiente vincere ma deve farlo con almeno due gol di scarto. Atletico e Real Madrid conoscono già il nome dell'avversario: è l'Arsenal che, dopo essersi imposto per 7-1 in Olanda contro il Psv, a meno di crolli improbabili ha già chiuso il discorso qualificazione.

Partita: Atletico Madrid-Real Madrid

Dove: Stadio Cívitas Metropolitano, Madrid

Quando: mercoledì 12 marzo 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, ritorno ottavi di finale

Atletico Madrid-Real Madrid, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid verrà trasmesso in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati da Amazon Prime Video. Per vederlo gratis c'è la possibilità di anche di registrarsi gratuitamente alla piattaforma, salvo disdire l'iscrizione oppure confermarla pagando il corrispettivo previsto a seconda della formula di abbonamento offerta. Sarà possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l'apposita app oppure usufruendo di altri televisori ma collegandoli a una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora adattandoli attraverso dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick.

La telecronaca della sfida sarà condotta da Sandro Piccinini, che avrà accanto per il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. A bordo-campo ci saranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Atletico Madrid-Real Madrid, dove vederla in diretta streaming

Amazon Prime Video manderà in onda Atletico Madrid-Real Madrid anche in diretta streaming, che potrà essere seguita utilizzando i consueti dispositivi, accedendo alla finestra dell'evento tramite app oppure collegamento al sito.

Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni della partita di Champions

Sia Simeone sia Ancelotti non cambiano le squadre che si sono affrontate all'andata. Il Cholo va verso la conferma in blocco della formazione vista al Bernabeu, con Griezmann e Alvarez in attacco. Quanto al Real Madrid, la novità è rappresentata dal rientro di Bellingham dopo la squalifica (giocherà al posto di Brahim Diaz).

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti.