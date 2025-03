Liverpool-PSG in Champions, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dopo la spettacolare partita d'andata il Liverpool ospita il PSG ad Anfield per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Parco dei Principi è andata in scena una gara assurda, vinta dagli inglesi nel finale per 1-0 dopo l'assedio della squadra di Luis Enrique, fermata più volte dalle incredibili parate di Alisson. La qualificazione ai quarti è ancora in bilico e tutto più succedere in uno dei big match di questa fase a eliminazione diretta. La partita è in programma martedì 11 marzo 2025 alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta su Sky.

La missione Premier League è quasi archiviata per i ragazzi di Slot che spingono forte sulla Champions League con la speranza di arrivare in finale. La vittoria incredibile trovata a Parigi è un vantaggio da non sciupare, ma il PSG ha dimostrato di saper far male con il suo attacco di stelle e si puntare tutto su una rimonta che non è impossibile. In campo ci saranno tutti i titolarissimi per una gara di ritorno che si preannuncia infuocata e ricca di talento. Nell'ultima uscita di campionato gli inglesi hanno battuto in rimonta il Southampton portando a +15 il vantaggio sul secondo posto dell'Arsenal, mentre i parigini hanno vinto per 4-1 in casa del Rennes.

Partita : Liverpool-PSG

: Liverpool-PSG Orario: 21:00

21:00 Dove: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Quando: martedì 11 marzo 2025

martedì 11 marzo 2025 Diretta TV: Sky

TV: Sky Diretta Streaming : Sky Go, NOW

: Sky Go, NOW Competizione: Champions League 2024-2025, ottavi di ritorno

Dove vedere Liverpool-PSG in diretta TV e streaming: canale e orario

La partita di ritorno tra Liverpool e PSG si giocherà oggi, martedì 11 marzo, alle ore 21:00 ad Anfield. Sarà possibile seguire il match in esclusiva su Sky, attraverso il canale Sky Sport (253), mentre non c'è invece la copertura tv in chiaro. Per lo streaming invece gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app SkyGo e inoltre la partita sarà trasmessa anche su NOW.

Liverpool-PSG, le probabili formazioni della partita di Champions

Non ci saranno grandi cambi rispetto alla partita d'andata. Il Liverpool punta tutto sui suoi titolarissimi a cominciare da Alisson in porta, al quale verrà chiesta un'altra prestazione di altissimo livello, con Gravenberch, Mac Allister a formare la diga di centrocampo e Salah, Szoboszlai, Diaz alle spalle di Nunez. Il PSG risponde con il tridente delle meraviglie composto da Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi e Nuno Mendes come esterni di difesa e in porta ovviamente il confermatissimo Donnarumma.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Nunez. Allenatore: Arne Slot.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.