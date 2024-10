Bologna sconfitto dal Liverpool in Champions: ma i rossoblu escono a testa alta da Anfield

video suggerito

Il risultato non è di certo quello sperato per la prima del Bologna ad Anfield ma, nonostante il 2-0 in favore del Liverpool, gli uomini di Vincenzo Italiano escono a testa alta dalla sfida di Champions League in casa della corazzata Reds guidata da Arne Slot.

Dopo un avvio complicato in cui i padroni di casa sembravano poter agevolmente mettere in cassaforte il match senza grossi problemi, soprattutto dopo il geniale assist di Momo Salah che ha offerto all'argentino Mac Allister una palla da spingere solo in rete per portare in vantaggio i suoi, i felsinei hanno dato una scossa al proprio gioco e con personalità a più riprese hanno messo in difficoltà i più quotati avversari prima con il gol di Dallinga annullato per una leggera posizione di fuorigioco al momento del lancio in profondità e poi con la traversa colpita da Ndoye dopo che una deviazione di un proprio compagno di squadra aveva messo fuori causa Alisson determinante invece qualche istante più tardi sulla potente conclusione di Urbanski.

Portiere ex Roma decisivo anche in avvio di ripresa con un provvidenziale intervento sulla conclusione a botta sicura di Orsolini. A quel punto solo la grande prodezza di Salah, a segno con un pregevole tiro a giro che non lascia scampo a Skorupski, toglie un po' di pressione ad un Liverpool evidentemente sorpreso dal Bologna di Italiano che esce dunque da Anfield a testa altissima nonostante la sconfitta. Alla luce anche del fatto che, anche dopo aver subito il 2-0, i rossoblu hanno continuato ad attaccare alla ricerca di quella rete che avrebbe riaperto il match e che, per quanto visto in campo, avrebbero ampiamente meritato.

E non è un caso che a fine match i giocatori sono stati chiamati sotto il settore riservato ai propri tifosi e acclamati dai supporter emiliani che hanno tributato loro un lunghissimo applauso per lo sforzo profuso e per la grande prestazione offerta al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa in quello che è considerato uno stadio leggendario in cui, anche club più blasonati di quello bolognese, hanno spesso pagato dazio venendo sopraffatti dalla pressione, cosa che invece i ragazzi di Vincenzo Italiano non hanno fatto.