Biglietti Inter-Barcellona di Champions League, quando escono: prezzi e come acquistarli Inter-Barcellona è la semifinale di Champions League in programma il 6 maggio a San Siro, ecco tutto quello che c'è da sapere sui biglietti della sfida.

A cura di Marco Beltrami

Sarà Inter-Barcellona la semifinale di Champions League, dopo il passaggio dei nerazzurri ai danni del Bayern Monaco nei quarti di finale. Un doppio confronto che si deciderà in casa per gli uomini di Simone Inzaghi, con la partita di ritorno tra Inter e Barcellona in programma il 6 o 7 maggio allo stadio Meazza di Milano. La vendita dei biglietti per la sfida di ritorno del penultimo atto della massima competizione europea inizierà a breve, anche se al momento non è ancora nota la data. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla vendita dei biglietti, sui prezzi e come acquistarli.

Quando inizia la vendita dei biglietti di Inter-Barcellona in Champions League

Quando inizierà la vendita dei biglietti di Inter-Barcellona in Champions League? I tifosi nerazzurri e quelli catalani non dovranno aspettare a lungo per acquistare il tagliando per assistere alla partita valida per la semifinale in programma il 6-7 maggio allo stadio Meazza di Milano. Infatti per il confronto con il Bayern infatti la vendita dei biglietti è iniziata il 16 aprile, in vista la partita del 29 dello stesso mese. Lecito aspettarsi che gli appassionati possano iniziare a comprare sin da "subito", ovvero dopo nelle giornate successive alla conclusione dei quarti di finale.

Inter-Barcellona, i prezzi dei biglietti e come acquistarli

Come acquistare i biglietti di Inter-Barcellona? I tagliandi si potranno comprare nella sezione "biglietti" di Inter.it e vivrà di varie fasi. La prima è quella dedicata agli abbonati alla stagione 2024/2025 con la possibilità di confermare il proprio posto. A seguire le fasi, dedicate in primis ai Soci Inter Club e poi i possessori di Tessera Siamo Noi. Infine ecco la vendita libera con la pre-sale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno comprare fino a 4 biglietti in esclusiva. I tagliandi residui si potranno vendere online su inter.it/tickets e poi, salvo esaurimento presso il punto vendita Inter Store Castello e i punti vendita Vivaticket.

I prezzi dei biglietti di Inter-Barcellona in programma il 6 maggio dovranno essere ancora definiti. Sicuramente però si può fare un'idea degli stessi sulla base di quelli relativi a Inter-Bayern, ovviamente con un ritocco verso l'alto trattandosi di semifinale. Per la sfida dei quarti si andava da un minimo di 59 euro per il terzo anello verde, ai 290 della poltroncina rossa centrale.