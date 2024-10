video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Lipsia-Juve e Liverpool-Bologna: orari e diretta delle partite Shakhtar Donetsk-Atalanta alle 18:45, Liverpool-Bologna e Lipsia-Juventus alle 21 sono le partite nel programma odierno di Champions. Le prime due partite sono visibili in diretta tv e in streaming su Sky, Sky Go e NOW. La gara dei bianconeri andrà in onda su Amazon Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Torna in campo anche oggi la Champions League 2024 dopo le partite di ieri. Sono tre le squadre italiane impegnate questa sera nella massima competizione europea: la prima a scendere in campo sarà l'Atalanta di Gasperini che affronterà lo Shakhtar Donetsk alle 18:45; alle 21:00 invece in programma le sfide Liverpool–Bologna e Lipsia–Juventus. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport, eccezion fatta per la gara dei bianconeri che andrà in onda su Amazon Prime Video.

Dopo il pareggio con l'Arsenal (0-0) alla prima giornata, la ‘Dea' cerca punti contro un avversario più abbordabile. Il Bologna, reduce da un risultato identico (0-0) ottenuto in casa contro gli ucraini, è atteso da una trasferta proibitiva ad Anfield Road con il Liverpool (vittorioso a San Siro col Milan). Turno fuori casa anche per la Juventus che, dopo aver esordito col 3-1 al Psv, rende visita al Lipsia in Germania.

Nel calendario di oggi, occhi puntanti anche sui campioni in carica del Real Madrid che affrontano il Lille: la partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e in streaming gratis su TV8.it. Ecco la programmazione di oggi con gli orari tv della seconda giornata di Champions League.

Champions League, le partite di oggi mercoledì 2 ottobre: gli orari TV

Sono 3 le partite di Champions League che vedono impegnate le italiane, la prima è alle 18:45 (Shakhtar Donetsk-Atalanta) a seguire ci sono gli altri appuntamenti delle 21:00 (Liverpool-Bologna, Lipsia-Juventus). Nel palinsesto della serata di Coppa ci sono anche la trasferta del Real Madrid a Lille e un interessante Benfica-Atletico Madrid.

Shakhtar Donetsk-Atalanta – ore 18:45 (Sky)

Girona-Feyenoord – ore 18:45 (Sky)

Aston Villa-Bayern Monaco – ore 21:00 (Sky)

Dinamo Zagabria-Monaco – ore 21:00 (Sky)

Liverpool-Bologna – ore 21:00 (Sky)

Lille-Real Madrid – ore 21:00 (Sky, in chiaro su TV8)

Lipsia-Juventus – ore 21:00 (Amazon Prime Video)

Sturm Graz-Brugge – ore 21:00 (Sky)

Benfica-Atletico Madrid – ore 21:00 (Sky)

Lipsia-Juve in Champions League, dove vederla in TV e streaming

Lipsia-Juventus, ore 21:00, è una delle partite che rientrano nel pacchetto di incontri trasmessi in esclusiva per gli abbonati di Amazon Prime Video, che manda in onda la migliore delle gare delle italiane che giocano al mercoledì. La si potrà vedere sul piccolo schermo attraverso la app della piattaforma su Smart tv e in streaming sempre previo accesso al servizio.

Dove vedere Liverpool-Bologna di Champions in TV e streaming

Liverpool-Bologna, ore 21:00, è uno dei match che saranno trasmessi in diretta tv e in streaming in esclusiva su Sky e NOW (attraverso la app su Smart Tv). La partita dei rossoblù ad Anfield Road sarà visibile sia sui canali di Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport 252 sia in streaming su Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport).

Shakhtar-Atalanta, dove vederla in TV e streaming

Shakhtar-Atalanta è la partita che nel calendario odierno è in programma alle 18:45. A trasmettere la partita in diretta tv e in esclusiva della squadra di Gasperini saranno i canali di Sky, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 252, oltre a NOW (previo utilizzo della app su Smart Tv). In streaming sarà possibile vedere l'incontro su Sky Go e NOW.