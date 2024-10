video suggerito

Shakhtar-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Shakthar Donetsk-Atalanta si gioca oggi sul neutro di Gelsenkirchen alle 18:45. Entrambe le squadre hanno esordito nella nuova Champions con un doppio 0-0 e sono alla ricerca del loro primo gol. Diretta in esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta si prepara ad affrontare la seconda partita di questa rinnovata edizione di Champions League e lo farà sul campo neutro di Gelsenkirchen contro lo Shakhtar Donetsk. Partita in programma oggi alle 18:45, in diretta esclusiva su Sky Sport e SkyGo.

L'Atalanta vola in Germania per affrontare lo Shakhtar Donetsk, costretto al campo neutro per il conflitto bellico tra Ucraina e Russia. Ad ospitare il match, la Beltins Arena di Gelsenkirchen con inizio del match fissato alle 18:45. I nerazzurri di Gasperini arrivano dal pareggio interno a reti inviolate contro l'Arsenal, mentre gli ucraini con lo stesso punteggio hanno impattato al Dall'Ara contro il Bologna nella prima partita di Champions nella Fase a Campionato. Qui il programma completo delle partite di oggi.

Partita: Shakhtar Donetsk-Atalanta

Dove: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Orario: 18:45

Quando: oggi, mercoledì 2 ottobre 2024

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo

Competizione: 2° turno Fase a campionato, Champions League

A che ora e dove vedere Shakhtar Donetsk-Atalanta in diretta TV: la partita non è in chiaro

Shakhtar e Atalanta si sfidano oggi alle 18:45 sul neutro di Gelsenkirchen per la seconda giornata della fase a campionato di Champions. Diretta esclusiva solo per abbonati, in TV, su Sky. Canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Shakhtar Donetsk-Atalanta dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming la sfida tra Shakhtar e Atalanta è esclusivamente fruibile dietro abbonamento. Per i clienti Sky doppia opzione: tramite app SkyGo oppure col servizio on demand di NOW.

Champions League, le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Atalanta

Per Pusic classico modulo di riferimento, con il tridente e difesa a 4. In avanti la ricerca del primo gol in Champions sarà affidata a Kevin. Sikan e Pedrinho. Per Gasperini, un 3-4-2-1 oramai consolidato malgrado i risultati non portentosi in campionato. In avanti l'ex Genoa Retegui a fare da puntero, supportato da Lookman e De Ketelaere che avranno più possibilità di movimento e manovra. Djimsiti al centro della difesa a tre dove ci sarà De Roon mentre in fascia a centrocampo ci saranno Zappacosta e Cuadrado che sostituirà l'infortunato Ruggeri. Out anche Brescianini e Hien

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Matviienko, Bondar, Azarovi; Sudakov, Stepanenko, Bondarenko; Kevin, Sikan, Pedrinho. All. Pusic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Cuadrado; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.