Il Bologna inizia la sua Champions pareggiando con lo Shakhtar: Skorupski para un rigore Il Bologna non va oltre lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk nel match d’esordio della Champions League 2024-2025. Skorupski para un rigore nel primo tempo. Italiano conquista il primo punto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Finisce 0-0 tra Bologna e Shakhtar Donetsk. I rossoblu ottengono così il primo punto della Champions 2024-2025. Nel primo tempo Skorupski decisivo, il portiere polacco ha parato dopo un paio di minuti un calcio di rigore. Castro manca una grande chance nel recupero. Nella ripresa Riznyk decisivo su Fabbian.

Skorupski para subito un calcio di rigore

Il Bologna torna a giocare in Champions League dopo esattamente sessant'anni. L'ultima volta fu nella stagione 1964-1965, quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni e quando i rossoblu vennero eliminati con la monetina dall'Anderlecht. Stavolta al Dall'Ara nella prima partita della nuova Champions c'è lo Shakhtar Donetsk. Prima del via i tifosi celebrano l'evento con l'urlo al momento dell'inno. L'avvio è tremendo. Tempo due minuti e c'è un rigore per lo Shakhtar. Posch atterra Eguinaldo.

Decisione inevitabile. Skorupski conferma la sua fama, si supera e neutralizza il tiro di Sudakov. I padroni di casa pian piano prendono in mano le redini della partita, mentre lo Shakhtar perde un paio di giocatori per infortunio. L'occasione migliore ce l'ha Castro in pieno recupero, ma la sua conclusione non è delle migliori e sbatte sul portier Riznyk.

Occasione d'oro per Fabbian, Riznyk si supera

Nella ripresa al settimo grande occasione per Fabbian, servito da Moro, il centrocampista calcia a botta sicura. Riznyk si supera. Pericolo scampato per gli ucraini. Il Bologna fa la partita, ma non trova con facilità la via della conclusione. Italiano manda in campo Pobega, Iling jr. e Dallinga, poi pure Urbanski e Lykogiannis. La partita prosegue stancamente, sempre sotto una pioggia incessante. Lucumì ha i crampi, ma non lascia il campo perché sono finiti i cambi. Il Bologna chiude all'attacco, ma il gol non arriva. La partita termina senza gol. Un punto per Bologna e Shakhtar che muovono la classifica.