Champions League oggi in TV, dove vedere Inter-Stella Rossa e Bayer Leverkusen-Milan: orari e diretta delle partite Le partite di oggi martedì 1 ottobre per la seconda giornata della Champions League 2024/2025: l’Inter ospita Stella Rossa al San Siro mentre il Milan sfida il Bayer Leverkusen. Fischio d’inizio in orario alle 21 con diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e Now. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Tutto pronto per la seconda giornata della nuova Champions League 2024: si procede con la fase a campionato del nuovo format a 36 squadre. Due le squadre italiane in campo oggi martedì 1 ottobre: l'Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro Stella Rossa con fischio d'inizio alle ore 21.00. Sempre alle 21:00 il Milan vola in Germania per sfidare il Bayer Leverkusen. Sia Inter-Stella Rossa che Bayer Leverkusen-Milan saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali Sky e in streaming su SkyGo e Now TV.

La squadra di Inzaghi dopo la sconfitta nel derby e l'esordio positivo contro il Manchester City, affronta a San Siro da favorita i serbi. I rossoneri archiviato il pessimo match contro il Liverpool vanno a caccia del riscatto contro i tedeschi. Entrambe le formazioni però stanno facendo i conti con gli arresti che hanno coinvolto i capi ultras di entrambe le tifoserie di San Siro.

Il calendario delle partite di oggi si apre alle 18:45 con le due sfide Salisburgo-Brest e Stoccarda-Sparta Praga. Alle ore 21:00, oltre alle italiane, in campo tra le altre anche l'Arsenal che ospita il PSG, il Barcellona con lo Young Boys e il Manchester con lo Slovan. Ecco la programmazione completa di oggi con gli orari tv della seconda giornata di Champions League.

Champions League, le partite di oggi martedì 1 ottobre: gli orari TV

Due le partite di Champions con squadre italiane in programma oggi, ovvero Inter-Stella Rossa e Bayer Leverkusen-Milan. Entrambe si giocheranno alle ore 21. In contemporanea altre 5 partite, con il big match che sarà quello tra Arsenal e PSG. Due invece le sfide che inizieranno alle 18:45, ovvero Salisburgo-Brest e Stoccarda-Sparta Praga.

Inter-Stella Rossa in Champions League, dove vederla in TV e streaming

Inter-Stella Rossa sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Nessuna possibilità di vedere il match di Champions League in chiaro dunque, ma diretta su uno dei canali dedicati, ovvero uno tra Sky Sport Uno e Sky Calcio. Per quanto riguarda lo streaming invece sarà possibile vedere il match dell'Inter sull'app Sky Go riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare, oppure su NOW, servizio live on demand in abbonamento.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan di Champions in TV e streaming

Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan in TV? La partita si potrà vedere in esclusiva su Sky che ha i diritti per trasmettere 185 delle 203 partite della Champions in esclusiva. Diretta sui canali dedicati dell'emittente satellitare, mentre su streaming si potrà vedere tutto sull'applicazione Sky Go e sulla piattaforma live on demand NOW.