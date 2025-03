LIVE Inter-Feyenoord, la diretta della partita di Champions League: nerazzurri a caccia dei quarti, le ultime news sulle formazioni

Non è prevista diretta in chiaro su Tv8 per Inter-Feyenoord che invece sarà trasmessa in tv e in streaming sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k (214). A raccontare la gara in telecronaca sarà Maurizio Compagnoni che avrà al suo fianco Beppe Bergomi. Diretta streaming su Sky Go oppure NOW (previo pagamento del pass sport previsto).