Torino-Empoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025

La cronaca in diretta di Torino-Empoli, in programma oggi alle ore 20:45 in TV live su DAZN e Sky. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 29ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

76' Secondo cambio nell'Empoli: esce Sambia, entra Kovalenko 73' Prova a reagire l'Empoli, Pezzella cerca il cross dalla sinistra, allontana la difesa del Torino 22:22 GOL! TORINO-Empoli 1-0! Rete di Vlasic! Alla fine la sblocca il Toro con il suo numero 10, bravo a gestire il pallone al limite dell'area nonostante la carica di Marianucci e a piazzarlo all'angolino basso! A cura di Alessio Pediglieri 69' OCCASIONE EMPOLI! Contropiede ben gestito dall'Empoli, Kouamè serve Gyasi sulla sinistra che da buona posizione spara alle stelle! 67' Primo cambio nell'Empoli: esce Esposito, entra Colombo 64' Pezzella raccoglie una respinta della difesa del Torino dopo un corner e prova il tiro che però finisce alto 63' Secondo cambio nel Torino: esce Gineitis, entra Lazaro 61' Ci prova al volo Gineitis sulla sponda di Adams, soluzione complicata e senza esito: palla sul fondo 60' Elevazione di Kouame sul cross di Pezzella, il colpo di testa dell'ex Fiorentina termina alto 59' Pericoloso su corner il Torino! Masina arriva sulla battuta di Ricci senza riuscire a indirizzare il pallone verso lo specchio 56' Avanza il Torino con Elmas, la sua conclusione viene respinta da Ismajli 53' Kouame parte sul filo del fuorigioco sul lancio di Grassi, uscita tempestiva di Milinkovic Savic 49' AMMONITO Gineitis, intervento giudicato imprudente su Pezzella 21:55 SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo! A cura di Alessio Pediglieri 46' Primo cambio nel Torino: esce Walukievicz, entra Masina Adesso 15 minuti di pausa per i ventidue protagonisti della sfida, poi spazio al secondo tempo! Termina 0-0 un primo tempo dove è l'Empoli che probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più. Gli uomini di D'Aversa interpretano meglio la sfida, più in difficoltà invece il Torino che, salvo qualche fiammata isolata, non ha approcciato al meglio questo incontro 45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Nessun gol dopo i primi 45 minuti! 45'+3' ISMAJLI! Esce male Milinkovic sugli sviluppi di un corner, Ismajli di testa manda alto da ottima posizione! 45' Tre minuti di recupero 44' Colpo di testa di Gineitis a lato, il centrocampista si scontra con Cacace ed entrambi restano a terra 42' OCCASIONE TORINO! Lampo improvviso di Adams, il suo tiro viene sporcato da Elmas e Silvestri, preso in contro tempo, è bravissimo a respingere di piede! 40' Buona azione dell'Empoli, cross basso all'indietro di Gyasi raccolto da Pezzella, il quale prova il destro dal limite non inquadrando però lo specchio 38' Fatica a manovrare il Torino, giro palla fino a qui molto lento e sterile quello della squadra di Vanoli 35' GRANDE OCCASIONE PER L'EMPOLI! Cross di Pezzella dalla sinistra, sul secondo palo arriva Sambia che di prima, tutto solo, calcia alto! 32' Gineitis cerca direttamente la porta su calcio di punizione, la palla non si abbassa e termina di molto alta 30' Coco ribatte al limite dell'area il tentativo di conclusione di Esposito 27' Si fa vedere anche il Torino! Corner di Ricci battuto sul secondo palo, Coco approfitta dell'uscita a vuoto di Silvestri ma la sua deviazione termina sull'esterno della rete 24' Vlasic ci prova dalla distanza, il suo tiro viene sporcato in corner da Grassi 20' Ancora Empoli! Verticalizzazione per Gyasi che scappa via a Maripan e conclude da posizione defilata, respinge Milinkovic! 19' Lancio in profondità verso Kouame, il cui tiro viene rimpallato dal compagno di squadra Gyasi 15' Sambia arriva di testa sul cross di Pezzella, l'esterno biancoazzurro commette però fallo su Biraghi 13' Altra chance per il Torino, Adams lancia Biraghi che prova a sorprendere Silvestri con un pallonetto. L'ex viola sbaglia la misura del tiro e manda a lato 11' Prova a scuotere i granata Vlasic, il croato avanza centralmente e conclude verso la porta, blocca Silvestri 10' È partito decisamente meglio l'Empoli, il Torino deve ancora entrare in partita 9' Azione confusa in area del Torino, Gyasi viene accerchiato da Coco e Maripan e non riesce a trovare spazio per concludere 7' Rischia Maripan! Retropassaggio sbagliato verso Milinkovic il quale riesce ad anticipare all'ultimo Kouame che ne stava per approfittare 5' Ha chiesto il tocco di mano l'Empoli nell'occasione precedente, per Chiffi non ci sono gli estremi per il penalty. È rimasto a terra nel frattempo Gineitis, colpito in un primo momento al volto dalla conclusione di Grassi, poi respinta da Casadei 4' Attenzione all'Empoli! Grassi raccoglie una palla vagante dal limite e colpisce di potenza, respinge con il corpo Casadei! 1' Ci prova dopo nemmeno 10 secondi l'Empoli con Sambia, palla lontana dallo specchio della porta di Milinkovic Savic 20:49 SI PARTE! È iniziata la sfida tra Torino ed Empoli! A cura di Alessio Pediglieri 20:03 Le scelte di D'Aversa: lista lunghissima di infortunati tra i toscani, con il tecnico ex Lecce che recupera però Ismajli al centro della difesa. Sarà lui a comporre insieme a Sambia e Marianucci il terzetto davanti a Silvestri. Scelte quasi obbligate per il resto, con Gyasi e Pezzella sugli esterni e Grassi a formare la coppia in mediana con Henderson. Davanti panchina per Colombo: c'è infatti Kouamè al centro dell'attacco, con Esposito e Cacace a supporto Le scelte di Vanoli: non al meglio Lazaro, il tecnico granata opta allora per lo spostamento di Vlasic a sinistra con Elmas dalla parte opposta e Casadei alle spalle di Adams. In mezzo al campo c'è Gineitis insieme a Ricci, mentre in difesa Walukievicz, Coco, Maripan e Biraghi compongono la linea davanti a Milinkovic Savic FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani rispondono con un 3-4-2-1: Silvestri - Sambia, Ismajli, Marianucci - Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella - Esposito, Cacace - Kouamè FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata si schierano con un 4-2-3-1: Milinkovic Savic - Walukievicz, Maripan, Coco, Biraghi - Ricci, Gineitis - Elmas, Casadei, Vlasic - Adams La direzione di gara è affidata a Daniele Chiffi, fischietto della sezione di Padova. I suoi assistenti sono Mokhtar e Berti, mentre il quarto ufficiale è Scatena. Al Var ci sono invece Marini e Di Bello Delicata la situazione dell'Empoli, il cui rendimento è crollato dopo un buon girone d'andata. La squadra di D'Aversa si trova attualmente al terzultimo posto e ha portato casa solo due punti nelle ultime nove partite È imbattuto da tre gare Torino, che è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Parma. La squadra di Vanoli vuole mantenere il buon rendimento all'Olimpico dove i granata non perdono dallo scorso 21 dicembre 18:59 Benvenuti alla diretta di Torino-Empoli, gara valida per la 29' giornata del campionato di Serie A!