Inter-Stella Rossa, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Stasera l’Inter scende in campo per la seconda partita della Champions League 2024-2025 contro la Stella Rossa: calcio d’inizio alle 21:00. Le probabili formazioni di Inzaghi e Milojevic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter prosegue il cammino nella Champions League 2024-2025 con il debutto casalingo contro la Stella Rossa Belgrado. La squadra nerazzurra scenderà in campo allo stadio Giuseppe Meazza oggi, martedì 1 ottobre 2024, con fischio d'inizio alle ore 21:00

Dopo lo 0-0 raccolto all'esordio contro il Manchester City, i nerazzurri vorranno i 3 punti per iniziare a scalare la classifica generale: le scorie del derby sono alle spalle dopo la vittoria di Udine e ora i ragazzi di Simone Inzaghi vogliono ritrovare il sorriso anche in Europa. La formazione serba, dal canto suo, viene dalla sconfitta per 2-1 contro il Benfica però qualche giorno fa ha rianimato il suo morale grazie al nettissimo 0-4 in casa del Partizan, derby infuocatissimo, grazie alla tripletta di Ndiaye e rete di Silas.

L'unico precedente fra Inter e Stella Rossa è il doppio confronto nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1980-1981: i nerazzurri superarono il turno pareggiando 1-1 in casa e vincendo poi 1-0 a Belgrado. Qui il programma completo delle partite di oggi.

Intanto, nella mattinata di lunedì 30 settembre la polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito 19 misure cautelari nei confronti di alcuni esponenti della tifoseria dell’Inter e del Milan: in arresto è finito anche Andrea Beretta, già in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, e il bodyguard di Fedez.

Partita: Inter-Stella Rossa

Dove: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: martedì 1 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, 2a giornata

A che ora e dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta TV: la partita non è in chiaro

Inter-Stella Rossa non si potrà seguire in alcun modo in chiaro ma si potrà seguire in diretta TV su Sky per gli abbonati, che potranno vedere l'incontro su canale 201 (Sky Sport Uno), sul 252 (Sky Sport) e sul 243 (Sky Sport 4K).

Champions League, Inter-Stella Rossa dove vederla in diretta streaming

La gara dei campioni d'Italia in carica sarà trasmessa anche in streaming e sarà possibile vederla solo per gli abbonati di Sky, che hanno a disposizione Sky Go. Un'altra opzione è Now.

Le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa

Simone Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco inedita Taremi-Arnautovic. In mezzo al campo Zielinski, Calhanoglu e Frattesi. Sulla sinistra Dimarco e in difesa rientra Pavard, con de Vrij al centro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi; Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte. Allenatore: Milojevic.