video suggerito

Lautaro torna a segnare, battuta l’Udinese: l’Inter acciuffa Milan e Torino in vetta alla classifica L’Inter batte 3-2 l’Udinese in trasferta e si riporta momentaneamente in cima alla classifica della Serie A, acciuffando il Milan e il Torino, che sarà impegnato domani contro la Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

513 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter reagisce subito alla sconfitta nel derby col Milan e vince 3-2 in casa dell'Udinese, scavalcando i friulani in classifica e acciuffando la vetta della Serie A a quota 11 punti, in coabitazione coi cugini rossoneri e col Torino che sarà impegnato domenica in casa contro la Lazio. Torna al gol dopo il lungo digiuno (che durava dal 10 maggio) Lautaro Martinez, autore della doppietta che ha dato il successo alla squadra di Inzaghi dopo che Kabasele aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Frattesi. Inutile la rete di Lucca nel finale del match.

Nell'Inter ci sono Bisseck e Darmian dal 1′ al posto di Pavard e Dumfries, mentre a centrocampo Frattesi rimpiazza l'infortunato Barella. E è proprio il 25enne romano a sbloccare subito il match al 1′, raccogliendo col suo inserimento l'imbucata di Darmian. La partenza della squadra nerazzurra è veemente, con Lautaro che spreca una grande occasione di testa e poi Bastoni che a sua volta sfiora il raddoppio su rimpallo in area friulana.

L'esultanza di Lautaro Martinez dopo essere tornato al gol in Udinese-Inter

Gli uomini di Inzaghi continuano a vanificare chance, con Thuram – su cui è bravissimo Okoye – e poi ancora con Frattesi che mette fuori da posizione favorevolissima. Dopo tanto spreco, arriva il pareggio dell'Udinese al 35′ con Kabasele, che di testa batte Sommer su assist di Zemura. Il finale di primo tempo vede l'ennesima occasione sprecata dall'Inter con Darmian, ma poco dopo – nel tempo di recupero – arriva il 2-1 segnato da Lautaro, che risolve con un tocco in area friulana.

Neanche il tempo di ripartire dopo l'intervallo, che il ‘Toro' segna la sua personale doppietta con una cannonata su assist di Thuram, dando il 3-1 ai nerazzurri. Il doppio vantaggio dà ulteriore sicurezza all'Inter, che potrebbe ancora andare a segno ancora con Lautaro e poi col nuovo entrato Carlos Augusto. Sembra finita, ma Lucca – che era subentrato a Davis – va a segno all'83' battendo Sommer. L'Udinese non riesce a completare la rimonta e la squadra di Inzaghi torna a casa con un 3-2 preziosissimo che la rilancia in campionato.