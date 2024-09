Infortunio per Nicolò Barella: quando rientra il centrocampista dell’Inter e quante partite salta

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Nicolò Barella è costretto a fermarsi. Il centrocampista dell'Inter ha riportato un infortunio muscolare durante il derby. Barella ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Il calciatore salterà le prossime tre partite dei nerazzurri e tornerà dopo la sosta di campionato di ottobre. Questo il comunicato dell'Inter: "Nicolò Barella è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici presso l'istituto Humanitas di Rozzano. Il centrocampista nerazzurro ha riportato una distensione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Barella si ferma almeno tre settimane

Barella era stato sostituito nel secondo tempo del derby Inter-Milan e nella giornata di martedì 24 settembre è stato sottoposto a esami strumentali. Il responso non è stato dei migliori. Perché è stata accertata la distrazione al retto femorale della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate, come recita il comunicato, la prossima settimana. Ma lo stop previsto è di almeno tre settimane.

Quante partite salta Barella a causa dell'infortunio

Lo stop di almeno tre settimane costringerà il centrocampista sardo a fermarsi. Di sicuro non ci sarà sabato prossimo, quando è in programma a Udine la sfida tra l'Udinese e l'Inter. Oltre al match del 28 settembre, Barella salterà soprattutto la partita di Champions League con la Stella Rossa, sfida importante per i nerazzurri che sono a caccia del primo successo europeo della stagione. Molto probabile a questo punto l'assenza anche nell'incontro con il Torino del 5 ottobre. Una sfida d'alta classifica. Scontata appare anche l'assenza per le partite di Nations League dell'Italia contro Belgio e Israele.