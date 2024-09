Prossima partita Italia in Nations League, quando e dove gioca contro il Belgio: data e orario

video suggerito

L'Italia di Luciano Spalletti stasera scende in campo a Budapest contro Israele nella partita valida per la seconda giornata del Girone 2 della Lega A della Nations League 2024-2025. Gli Azzurri cercano il bis dopo lo splendido successo ottenuto in casa della Francia venerdì scorso. Poi la Nazionale cederà il posto alle squadre di club e tornerà praticamente tra un mese per la terza e la quarta partita del raggruppamento. La squadra azzurra sarà chiamata infatti a disputare due partite interne contro Belgio e Israele.

Italia-Belgio di Nations League si gioca all'Olimpico

Il calendario della Nations League è semplice da ricordare. D'altronde gli slot per le nazionali sono sempre gli stessi: due partite a settembre, due ottobre e due novembre. L'Italia dopo le partite con Francia e Israele ospiterà in casa prima il Belgio e poi Israele, prima di chiudere il girone affrontando nuovamente Belgio e Francia (stavolta in casa).

La partita con il Belgio, la prima delle due, quella valida per la 3ª giornata, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 10 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Quattro giorni dopo sarà la volta del ritorno con Israele. Partita in programma invece allo Stadio Friuli di Udine, lunedì 14 ottobre, alle 20:45.

Perché è fondamentale per l'Italia qualificarsi ai quarti di Nations League

La Nazionale tornerà poi in campo per le ultime partite del 2024 per chiudere il girone e lo farà giocando in Belgio giovedì 14 novembre, e chiudendo a San Siro contro la Francia domenica 17 novembre.

L'Italia nelle ultime due edizioni di Nations League è riuscita a qualificarsi per la Final Four ed ha chiuso in entrambe le occasioni al terzo posto. Ora la formula è leggermente cambiata. Perché le prime due di ogni girone passano ai quarti. Fondamentale è superare il turno perché i quarti garantiscono un posto tra le teste di serie nel sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2026.