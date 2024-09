Perché la Nations League per l’Italia può essere un aiuto prezioso per arrivare ai Mondiali 2026

video suggerito

Perché la Nations League è così importante per accedere ai Mondiali 2026? La risposta è nel format che prevede per l'Europa 16 posti a disposizione per qualificarsi alla prossima edizione della Coppa del Mondo che sarà aperta a 48 nazionali e si disputerà in America, Canada e Messico.

L'Italia di Luciano Spalletti torna in campo venerdì 6 contro la Francia e lunedì 9 settembre contro Israele per giocare le prime due partite del gruppo 2 di Lega A di Nations League. Il 10 ottobre ci sarà il terzo incontro con il Belgio prima delle gare di ritorno. Per la Nazionale il torneo continentale riveste un valore particolare sia sotto il profilo sportivo (è l'occasione per cancellare la cocente delusione agli Europei) sia per la qualificazione ai Mondiali 2026, ai quali gli Azzurri convocati puntano dopo aver mancato la qualificazione a ben due edizioni consecutive (Russia 2018, Qatar 2022).

E proprio i risultati in Nations League potrebbero rivelarsi un utile salvagente qualora nel normale percorso delle qualificazioni (i gruppi ancora non sono stati ancora sorteggiati) la selezione tricolore non riuscisse a piazzarsi nel lotto delle prime classificate. Trofeo, punti validi per il ranking e una sorta di bonus jolly da sfruttare per partecipazione alla Coppa del Mondo che tra 2 anni sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico: in buona sostanza è (anche) questo il valore di una competizione che mette in palio una possibilità ulteriore di prendere parte ai Mondiali che per la prima vota saranno aperti a 48 nazionali.

Perché la Nations League è così importante per accedere ai Mondiali 2026

Perché la Nations League è così importante per accedere ai Mondiali 2026? La risposta è nel format che prevede per l'Europa 16 posti a disposizione per qualificarsi: 12 sono appannaggio delle nazionali che passano direttamente come vincitrici dei rispettivi gironi (che saranno noti a partire da marzo 2025); 4 quelle che usciranno vittoriose dagli spareggi disputati tra le seconde 12 classificate dei gironi e le migliori 4 della Nations League (con semifinali e finale di andata e ritorno), sempre che non abbiano chiuso nei primi due posti al termine delle qualificazioni ufficiali. In questo caso la posizione sarà assegnata alle migliori piazzate durante il trofeo Uefa che inizia questa settimana.

Qual è il percorso che attende la Nazionale di Spalletti? Se tutto andrà bene, riuscirà a qualificarsi per i quarti di finale di Nations League figurando tra le prime due piazzate del Gruppo 2 di Lega A, mentre la terza scivolerà nei playout e l'ultima retrocederà in Lega B. Il cammino verso i Mondiali 2026 passa anche da qui.