video suggerito

Nations League 2024, come funziona e quando gioca l’Italia: calendario delle partite e girone Riparte la Nations League, edizione 2024/2025 con un nuovo format e più partite. Si inizia il 5 settembre, si conclude l’8 giugno 2025. Ecco tutte le novità più importanti, il calendario dell’Italia e le partite che dovrà affrontare la Nazionale di Spalletti inserita nel Gruppo 2 della Lega A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'UEFA Nations League 2024/25 è tornata e, con essa, alcune importanti cambiamenti nel suo formato per garantire ulteriore competitività e spettacolarità al torneo, riservato alle Nazionali. Un nuovo format rivoluzionato in cui la novità principale è caratterizzata dalla fase finale: non più una immediata Final Four tra le vincitrici dei 4 Gironi, ma anche l'inserimento delle seconde arrivate con la creazioni dei quarti di finale. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per seguire al meglio la Nations League 2024.

Italia in Nations League 2024, girone e date delle partite

L'Italia di Luciano Spalletti gioca la Nations League all'interno della Lega A, in cui sono inserite le principali Nazionali europee. In totale 16, suddivise in 4 Gruppi: quello azzurro è il Gruppo 2, dove l'Italia sfiderà Belgio, Francia e Israele. Ecco nel dettaglio il calendario dell'Italia con le date delle partite.

venerdì 6 settembre 2024 – 20:45: Francia-Italia

lunedì 9 settembre 2024 – 20:45: Israele-Italia

giovedì 10 ottobre 2024 – 20:45: Italia-Belgio

lunedì 14 ottobre 2024 – 20:45: Italia-Israele

giovedì 14 novembre 2024 – 20:45: Belgio-Italia

domenica 17 novembre 2024 – 20:45: Italia-Francia

Il calendario completo della Nations League 2024

Ecco di seguito tutta la Nations League 2024/2025, che inizia con la classica fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si conclude con la finale di domenica 8 giugno 2025.

5-7 settembre 2024 – Prima giornata

8-10 settembre 2024 – Seconda giornata

10-12 ottobre 2024 – Terza giornata

13-15 ottobre 2024 – Quarta giornata

14-16 novembre 2024 – Quinta giornata

17-19 novembre 2024 – Sesta giornata

20-22 marzo – Andata Quarti di finale Lega A

23-25 marzo – Ritorno Quarti di finale Lega A

4-5 giugno 2025 – Final Four/Semifinali

Come funziona la Nations League 2024, il regolamento

La Nations League 2024-2025 vedrà le squadre nazionali divise in quattro leghe (A, B, C e D), ognuna composta da quattro gironi ciascuna ad eccezione della Lega D (con due gruppi). Ogni Nazionale da settembre a novembre 2024 giocherà sei partite, di cui tre in casa e tre in trasferta, contro le tre avversarie del girone. A qualificarsi per la fase finale del torneo non saranno soltanto le vincitrici dei 4 gironi della Lega A ma anche le seconde classificate. Si accederà così ai quarti di finale, dove usciranno le ultime 4 squadre per le Finals, in programma dal 4 all’8 giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste.

Dove vedere le partite di Nations League in tv e streaming

Le partite dell'Italia in Nations League, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani. Ci sarà ampio pre e post partita condotto da Alessandro Antinelli e tutti gli appassionati potranno seguire i match di Nations League anche in streaming gratis, su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito o app.