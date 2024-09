video suggerito

Israele-Italia di Nations League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Alla Boszik Arena di Budapest l’Italia scende in campo contro Israele in un match valido per la 2ª giornata della Nations League 2024-2025. L’incontro si potrà seguire in chiaro su Rai 1. Diretta TV dalle ore 20:45. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo un deludentissimo Europeo l'Italia è ripartita alla grande e lo ha fatto vincendo 3-1 in casa della Francia nella partita valida per la prima giornata della Nations League 2024-2025. Stasera la Nazionale guidata da Luciano Spalletti torna in campo. Gli Azzurri scendono in campo in questo lunedì 9 settembre a Budapest, dove alle 20:45 sfideranno Israele. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Rai 1 e in streaming in chiaro

Ora viene il difficile. Pareva impossibile lottare con la Francia, e invece al Parco dei Principi venerdì scorso l'Italia ha vinto 3-1 contro la Francia vice-campione del mondo, nonché semifinalista a Euro 2024. La squadra di Spalletti ha giocato una partita meravigliosa ed ha vinto con pieno merito, e ora comanda il Girone 2 della Lega con il Belgio, vittorioso per 3-1 contro Israele. Le prime due passano ai quarti, quindi vincere stasera contro Israele sarebbe davvero importante.

Partita: Israele-Italia

Dove: Budapest

Quando: lunedì 9 settembre

Orario: 20:45

Diretta TV: Rai Uno

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League, 2ª giornata

Dove vedere Israele-Italia in diretta TV

L'incontro tra Israele e Italia si giocherà a Budapest, perché a causa delle note vicende non si possono disputare incontri ufficiali a livello internazionale in Israele. La partita sarà trasmessa, come di consueto, da Rai 1 a partire dalle ore 20:45. Telecronaca di Alberto Rimedio, al suo fianco Daniele Adani. Studio pre e post partita condotto da Alessandro Antinelli con Andrea Stramaccioni.

Israele-Italia dove vederla in diretta streaming

Diretta in chiaro anche in streaming per Israele-Italia. Chi non avrà la possibilità di seguirla davanti alla TV potrà collegarsi in streaming su RaiPlay, sia con il sito che con l'App.

Nations League, le probabili formazioni di Israele-Italia

Calafiori e Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro. Peccato, due perdite grosse per Spalletti, che ha intenzione di modificare molto poco la Nazionale. Calafiori sarà sostituito da Buongiorno. In avanti Kean giocherà al posto di Retegui, al suo fianco Raspadori, con Fagioli che potrebbe partire dal primo minuto in luogo di Tonali.

Israele (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Frattesi, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.