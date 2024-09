video suggerito

Italia-Israele, probabili formazioni della partita di Nations League: le scelte di Spalletti La probabile formazione dell’Italia contro Israele nella seconda partita della Nations League 2024-2025: queste le possibili scelte del CT Spalletti dopo la la vittoria contro la Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria contro la Francia, l'Italia torna in campo per la seconda partita della UEFA Nations League 2024-2025 contro Israele. Gli Azzurri saranno impegnati lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest, sede delle partite della selezione israeliana per motivi di sicurezza.

L'escalation del conflitto tra Israele e Hamas ha portato le organizzazioni sportive internazionali, tra cui FIFA e UEFA, a spostare le partite della nazionale e delle squadre di club israeliane in altre sedi per garantire la sicurezza di giocatori, staff e tifosi.

La bella prestazione con la Francia a St.Denis ha lasciato delle ottime sensazioni in casa azzurra e il CT dovrebbe cambiare il meno possibile anche per la seconda uscita. Contro Mbappé & co l'Italia è partita malissimo, con quel gol preso dopo 14", ma ha saputo reagire e sfruttare al meglio ogni situazione pericolosa per punire la difesa di Deschamps.

Luciano Spalletti dovrebbe confermare quasi tutta la squadra che ha giocato a Parigi. In difesa ci saranno Di Lorenzo e Bastoni con Buongiorno al posto dell'infortunato Calafiori, Sulle corsie laterali confermato Dimarco a sinistra e Bellanova a destra. In mezzo al campo Frattesi, Ricci e Tonali. Davanti dovrebbe esserci Raspadori dal 1′ con Retegui e non Pellegrini, nel ruolo di trequartista, come accaduto contro la Francia. Questa la probabile formazione dell'Italia contro Israele:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. CT: Spalletti.

Il CT Hazan schiererà la selezione israeliana con il tridente formato da Gloukh, Solomon e Khalaili. In mediana Jehezkel, Lavi, Abu Fani e Gropper; con la linea difensiva davanti a Gerafi formata da Nachmias, Shlomo e Gandelman.

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. CT. Ben Shimon.