video suggerito

Italia show a Parigi contro la Francia in Nations League: tris degli azzurri al Parco dei Principi L’Italia di Spalletti dimentica subito gli Europei e vince la prima partita di Nations League con una prova pazzesca contro la Francia vice-campione del mondo. Gli azzurri vincono 3-1 in rimonta dopo l’iniziale vantaggio dei transalpini. Segnano Dimarco, Frattesi e Raspadori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

124 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia di Spalletti dimentica subito gli Europei e vince la prima partita di Nations League con una prova pazzesca contro la Francia vice-campione del mondo. Gli azzurri vincono 3-1 in rimonta dopo l'iniziale vantaggio dei transalpini firmato Barcola che ha sfruttato un grave errore di Di Lorenzo dopo soli 14 secondi di gioco. L'Italia reagisce e dopo la traversa di Frattesi trova il pari con Dimarco che chiude la prima frazione. Gli azzurri nella ripresa ribaltano il risultato con i gol di Frattesi e Raspadori che servono alla Francia il 3-1 finale al Parco dei Principi. L'Italia non batteva la Francia dal 2008.

Il gol di Barcola dopo 14 secondi.

Pari nel primo tempo: Di Lorenzo regala il vantaggio alla Francia dopo 14 secondi

Pronti via e l'Italia è già sotto di un gol dopo 14 secondi di gioco. Inizio shock per gli azzurri a Parigi al Parco dei Principi. Al calcio d'inizio la palla finisce a Cambiaso che scarica a Di Lorenzo. Il difensore del Napoli nel tentativo di passare la sfera a Donnarumma si fa bruciare sul tempo da Barcola che gli soffia la palla e si avvia verso la porta azzurra segnando con un tiro preciso il gol dell'1-0. La Nazionale di Spalletti rischia subito l'imbarcata con le occasioni per Mbappé, Theo Hernandez e Olise prima del pareggio dell'Italia.

Gli azzurri si erano già resi pericolosi con la traversa colpita da Frattesi su cross da destra di Cambiaso. E così sempre dai piedi del terzino della Juventus nasce il cambio di campo per Dimarco bravo a chiedere lo scambio a Tonali. Quest'ultimo di tacco restituisce la sfera al terzo dell'Inter che con un mancino potente e preciso mette la palla alle spalle di Maignan. L'Italia prende fiducia ha ancora un'occasione con Retegui di testa mentre la Francia sfiora il vantaggio con la conclusione di Barcola che finisce di poco fuori. Il primo tempo si chiude sull‘1-1.

Leggi anche La strana posizione di Calafiori in Francia-Italia: così Spalletti ha sorpreso Deschamps

Il gol del 3-1 segnato da Raspadori.

Show dell'Italia nel secondo tempo con i gol di Frattesi e Raspadori

Al rientro dagli spogliatoi però l'Italia sembra averne di più rispetto ai francesi, sotto tutti i punti di vista. Gli azzurri attaccano in modo ordinato e giocano con una perfezione invidiabile trovando subito il gol con Frattesi. L'attaccante del Napoli prende palla a metà campo e serve l'accorrente Retegui che si allarga sulla destra. L'attaccante dell'Atalanta è bravo a vedere al centro dell'area di rigore l'inserimento dello stesso Frattesi che di piatto mette in rete il pallone che vale il 2-1 dell'Italia a Parigi.

Francia tramortita e allora l'Italia è senza freni e trova anche il gol del 3-1 grazie a Raspadori. L'attaccante del Napoli segue al meglio l'azione degli azzurri iniziata con il cambio campo da destra a sinistra tra Cambiaso a Udogie. Quest'ultimo vede l'inserimento dell'attaccante del Napoli bravo con una finta a liberarsi del difensore francese e mettere in rete la palla alle spalle di Maignan. Italia fenomenale che domina al Parco dei Prinicipi. Nonostante una girandola di cambi con tanti attaccanti da parte di Deschamps alla fine la Francia non riesce a recuperare e al triplice fischio è l'Italia a festeggiare