Jankulovski e Hernanes sono le prime "Legend card" nella Kings League Italia: cos'è la carta Leggenda Marek Jankulovski e Hernanes sono le prime "Legend card" della Kings League Italia. Due ex conoscenze della Serie A sono state inserite nelle rose di due squadre della competizione ideata da Gerard Piqué per questa decima giornata del torneo.

A cura di Vito Lamorte

Marek Jankulovski e Hernanes sono le prime "Legend card" della Kings League Italia. Due ex conoscenze della Serie A sono state inserite nelle rose di due squadre della competizione ideata da Gerard Piqué per questa decima giornata del torneo: l'ex calciatore di Milan e Udinese è stato annunciato dall'FC Caesar e la seconda, solo in ordine di tempo, è l'ex Lazio, Inter e Juventus che giocherà nei Punchers FC.

Che cos'è la carta Leggenda? È l'ultima novità della Kings Italia, che possono inserire nella rosa un giocatore di primo livello, che hanno giocato nel calcio che conta. Oltre a questa ci sono due nuove carte: "Elite" e "Guest star", con la prima che consente alla squadre di far partecipare un giocatore di prima divisione durante la partita della giornata corrispondente e la seconda che permette di schierare in campo un personaggio pubblico.

Jankulovski e Hernanes sono le "Legend card" della Kings League

Marek Jankulovski è sceso in campo con i Ceasar, la stessa squadra di Radja Nainggolan, nella sfida contro i TRM e ha perso 6-0 mentre il Profeta Hernanes giocherà nei Punchers FC contro i Gear7 in serata.

Si tratta delle prime "Legend card" della Kings League Italia.

Le nuove carte della Kings League: Elite, Leggenda e Guest Star

Da lunedì 31 marzo 2025 c'è stata una modifica al regolamento ha introdotto un’ulteriore novità che arricchirà la composizione delle rose: tre nuove carte speciali, che permetteranno ai team di schierare stelle del calcio e personaggi pubblici di rilievo. Una svolta che, senza alcun dubbio, renderà le competizioni ancora più spettacolari e avvincenti.

Carta Elite : la squadra potrà contare sulla partecipazione di un giocatore di prima divisione durante la partita della giornata corrispondente.

: la squadra potrà contare sulla partecipazione di un giocatore di prima divisione durante la partita della giornata corrispondente. Carta Leggenda : un vero e proprio mito del calcio potrà disputare una partita di Kings League. Questa carta, infatti, permetterà alla squadra di ingaggiare un giocatore emblematico di primo livello.

: un vero e proprio mito del calcio potrà disputare una partita di Kings League. Questa carta, infatti, permetterà alla squadra di ingaggiare un giocatore emblematico di primo livello. Carta Guest Star: non solo calciatori. Con questa carta, il team avrà la possibilità di contare sulla partecipazione di un personaggio pubblico.