Hachim Mastour ritorna in Italia dopo 4 anni, giocherà in Serie C: ha firmato con la Virtus Verona A 27 anni Mastour ritorna in Italia dopo l'annuncio ufficiale della Virtus Verona: dopo l'esperienza in Kings League per lui si aprono le porte della Serie C.

A cura di Ada Cotugno

Dopo diversi mesi da svincolato Hachim Mastour ha trovato una squadra da cui ripartire, chiudendo il cerchio che lo lega all'Italia. Il marocchino è un nuovo giocatore della Vritus Verona e giocherà in Serie C a partire dalla prossima stagione in cui spera di poter ritrovare la continuità e l'amore per il calcio dopo un periodo molto difficile. L'ultima avventura italiana era stata in Kings League, nella squadra guidata da Cristian Brocchi, che gli ha permesso di poter giocare dopo un periodo trascorso senza un contratto durante il quale si è allenato con la Reggiana.

Ma adesso l'ex talento del Milan tornerà ad assaggiare il davvero il campo nel Paese dove tutto è cominciato. Sono lontani i tempo in cui era l'astro nascente dei rossoneri, ma a 27 anni ha una nuova possibilità per fare quello che più gli piace: il successo arrivato quando era soltanto un adolescente lo ha travolto, ma dopo aver raggiunto l'apice da giovanissimo è diventato un giramondo alla ricerca dell'occasione giusta per rilanciarsi.

Mastour torna in Italia, giocherà alla Virtus Verona

La voglia di tornare a casa era molta, tanto da fargli rinunciare a diverse offerte provenienti dall'estero negli ultimi mesi. Dopo l'avventura in Kings League è arrivata per lui la proposta della Virtus Verona che ha colto al volo: dal prossimo anno giocherà in Serie C, un'occasione importantissima per rimettersi in luce nel calcio italiano che lo ha conosciuto quando aveva soltanto 16 anni e si allenava con la prima squadra del Milan. Era la grande promessa e imparava dai migliori, ma non ha mai esordito e ha girato il mondo in cerca della squadra giusta.

Verona gli ha aperto le sue porte e adesso ha la possibilità di tornare a giocare seriamente e magari puntare anche a lottare per la promozione e salire di categoria. L'ultima avventura in Italia risale a quattro anni fa, quando fu girato in prestito al Carpi che gli regalò la possibilità di segnare la sua prima rete da professionista.