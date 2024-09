video suggerito

Dove si gioca Israele-Italia di Nations League e perché c'entra anche la politica Israele-Italia è il match valido per la seconda giornata di Nations League. Gli Azzurri giocheranno a Budapest, alle 20:45, alla Bozsik Arena. La scelta di far giocare le partite casalinghe di Israele in Ungheria è dettata da motivi di sicurezza.

A cura di Fabrizio Rinelli

Israele-Italia è il match valido per la seconda giornata di Nations League. Gli Azzurri giocheranno a Budapest questa sera con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La Nazionale di Spalletti affronterà la squadra del CT Ben Simon alla Bozsik Arena, nella Capitale dell‘Ungheria. Una scelta, quella di non giocare in Israele, dettata dalla delicata situazione politica di sicurezza nel paese. A seguito del conflitto tra Israele e Hamas, le organizzazioni sportive internazionali, UEFA e FIFA comprese, hanno deciso di spostare le partite della nazionale israeliana e delle squadre di club in campo neutro per garantire la sicurezza di giocatori, staff e tifosi ed evitare scontri o proteste.

La partita di questa sera, come accaduto già in occasione della prima partita di Israele contro il Belgio, si giocherà a porte chiuse, dunque senza pubblico. La scelta di far giocare Israele a Budapest è stata dettata dalla necessità di trovare un ambiento sicuro che possa consentire facili spostamenti, anche logistici, per le varie partite internazionali.

Israele in campo a porte chiuse durante la prima partita di Nations League contro il Belgio.

Israele-Italia a Budapest, lo stadio della partita

La situazione politica attuale, con il conflitto tra Israele e Hamas, ha costretto le organizzazioni calcistiche internazionali a decidere per una scelta più sicura. L'obiettivo è chiaramente quello di evitare incidenti. Già in occasione delle varie gare di Europa League e Conference della passata stagione con protagonisti club israeliani, le forze dell'ordine avevano dovuto imporre misure di sicurezza importanti.

Budapest è sembrata essere subito la situazione più sicura. Per questo motivo anche la partita tra Belgio e Israele valida per la prima giornata di Europa League si è giocata in Ungheria, a Debrecen. Nessuna città belga, di fatto, per timore di attentati, aveva ritenuto di correre il rischio di ospitare la gara, a cominciare da Bruxelles, inizialmente indicata come sede.

La scelta dell'Ungheria come Paese che ospiterà delle gare casalinghe di Israele

Ma perché proprio l'Ungheria? La scelta è caduta su Budapest soprattutto perché prima degli attacchi di Hamas, il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán aveva indicato l'Ungheria come il Paese più sicuro in Europa per gli ebrei. Tra Orban e Netanyahu ci sono ottimi rapporti politici. Altre nazioni invece hanno rifiutato di ospitare Israele per le loro casalinghe per motivi di sicurezza. L'Ungheria invece ha sin dall'inizio garantito a UEFA e FIFA la necessaria sicurezza a Israele e a tutti i componenti della Nazionale di calcio.