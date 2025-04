video suggerito

La Kings League gioca dopo la morte del Papa: “Del lutto ecclesiastico in un paese laico me ne sbatto” La Kings League non si ferma, a differenza della Serie A, dopo la morte di Papa Francesco. La parole di Gianmarco “Blur” Tocco: “La Kings League OGGi gioca, il lutto ecclesiastico in un paese laico me lo sbatto nei coglioni, c’è gente che prende impegni mesi prima per spostamenti, vitto e alloggio”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie A e tutti i campionati di calcio in Italia oggi si fermano per la morte di Papa Francesco, la Kings League no. Gli organizzatori italiani del torneo di calcio a 7 creato in Spagna e portato alla ribalta in tutto il mondo da Gerard Piqué e Ibai Llanos, facendo numeri da capogiro sui social anche nel nostro paese pure essendo sbarcato qui soltanto quest'anno, hanno deciso che si scenderà in campo ugualmente.

Gianmarco "Blur" Tocco, lo streamer numero uno in Italia e uno dei più seguiti al mondo, è il presidente degli Stallions e ha espresso il suo punto di vista sul rinvio delle partite del calcio professionistico e sulla scelta presa dalla sua lega di scendere in campo ugualmente: "La Kings League OGGi gioca, il lutto ecclesiastico in un paese laico me lo sbatto nei coglioni, c'è gente che prende impegni mesi prima per spostamenti, vitto e alloggio. La morte del Papa è una notizia triste, ma ho più a cuore chi si fa un mazzo tanto per stare dietro ad una lega sottopaga pure. Ci vediamo oggi".

Il ‘re di Twitch‘, così viene definito lo streamer romano, ha concluso così la sua stories su Instagram: "Non girano i soldi della Serie A, ne tantomeno B o C qua, non ci si può permettere di fare quello che fanno le grandi società".

Blur: "La Kings League OGGi gioca, il lutto ecclesiastico in un paese laico me lo sbatto nei coglioni"

Non è solo Blur a portare avanti questa tesi. Anche ManuuXO, noto streamer e presidente dei Gear7 FC, ha espresso il suo punto di vista sulla faccenda attraverso il suo profilo ufficiale di X: "La Kings oggi si gioca e questa è la dimostrazione che le nuove generazioni agiscono con logica e buon senso a differenza dei boomeroni cagasotto schiavi di loro stessi prima che del Vaticano".

Poco prima aveva detto la sua anche sullo stop della Serie A: "Possiamo definire ridicola comunque la sospensione della serie A per la morte del Papa?".

Intanto, la Kings League Italia con una stories su Instagram ha comunicato che ‘il matchday 11 si svolgerà regolarmente. Non verrà trasmesso il preshow. La live inizierà alle 16:55. Le partite alle 17:00″.