Cos’è la Kings League Italia, chi sono i presidenti e le squadre in gara: il regolamento La Kings League Italia ha preso ufficialmente il via con la presentazione ufficiale a Torino delle 12 squadre. Tutto ciò che c’è da sapere sui presidenti, le regole e le date del nuovo torneo di calcio a 7. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Kings League è sbarcata ufficialmente in Italia. Zlatan Ibrahimovic è il presidente del torneo italiano mentre Claudio Marchisio è Head of Competition. La presentazione di ieri a Torino ha dato il via al torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 da Kosmos, la società fondata da Gerard Piqué (presente anch'egli nel capoluogo piemontese ieri) che è diventato in poco tempo un'attrazione in tutto il mondo. Le date relative all'inizio del campionato in Italia non sono ancora note ma è stato invece ufficializzato l'Allianz Stadium, casa della Juventus, come impianto scelto per la finale della Kings World Cup Nations League che si terra il 12 gennaio 2025.

Di fatto il primo Mondiale di Kings League prenderà il via il 1 gennaio con i 16 Paesi partecipanti che si sfideranno per il titolo. Per quanto riguarda l'Italia invece saranno 12 le squadre che si sfideranno per questa prima stagione di Kings League. I team appartengono a 12 top streamer e content creator che sono a capo delle loro squadre. Su tutti Fedez, che ha anche nominato Luciano Moggi come vicepresidente della sua squadra, e anche i vari Er Faina ed En3rix solo per citarne alcuni.

Cos’è la Kings League e come funziona

La Kings League è un torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 dalla Kosmos di Gerard Piqué. Dopo l'enorme successo registrato in Spagna il format si è poi radicato in diverse altre parti del mondo. Il format del calcio a 7 prevede la sfida tra ex stelle del pallone e youtuber e influencer, suddivisi in 12 squadre con i rispettivi presidenti, in partite della durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti).

Chi sono i presidenti e le squadre partecipanti

La Kings League Italia ha dunque presentato nella giornata di ieri le 12 squadre che prenderanno parte al torneo. I presidenti e i nomi dei team nel dettaglio:

Trm Fc. PRESIDENTE: Marzaa | Francesco Marzano (gamer)

PRESIDENTE: (gamer) Underdogs Fc. PRESIDENTE: Mirko Cisco | Mirko Virgilio (tipster Instagram)

PRESIDENTE: (tipster Instagram) Circus Fc. Presidente: GrenBaud | Simone Buratti (tra i top creator di Twitch Italia)

Presidente: (tra i top creator di Twitch Italia) Alpak Fc. PRESIDENTE: Frenezy (tra i top streamer italiani)

PRESIDENTE: (tra i top streamer italiani) Punchers Fc. PRESIDENTI: PirlasV | Pierino e Gnabri (gruppo di YouTuber bolognesi)

PRESIDENTI: (gruppo di YouTuber bolognesi) Black Lotus. PRESIDENTI: Sergio Cruz e Off Samuel (Sergio, ex calciatore professionista brasiliano, e Samuel, due volte Pallone d’Oro di YouTube)

PRESIDENTI: (Sergio, ex calciatore professionista brasiliano, e Samuel, due volte Pallone d’Oro di YouTube) Caesar Fc. PRESIDENTI: Er Faina | Damiano Coccia + En3rix | Andrea Pirrera (streamer molto famosi sul web)

PRESIDENTI: (streamer molto famosi sul web) Fc Zeta. PRESIDENTE: ZW Jackson | Antonio Pellegrino (ha una squadra di Terza Categoria e racconta le sue vicende sui social)

PRESIDENTE: (ha una squadra di Terza Categoria e racconta le sue vicende sui social) Stallions. PRESIDENTE: Blur | Gianmarco Tocco (streamer seguitissimo nel mondo)

PRESIDENTE: (streamer seguitissimo nel mondo) Boomers. PRESIDENTE: Fedez. VICEPRESIDENTE: Luciano Moggi | Federico Lucia (rapper)

PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE: (rapper) Zebras Fc. PRESIDENTE: Luca Campolunghi (Tiktoker da 3 milioni di follower)

PRESIDENTE: (Tiktoker da 3 milioni di follower) Gear 7 Fc. PRESIDENTE: Manuuxo | Emanuele Nocera (streamer e profondo conoscitore del calcio)

Le regole della Kings League: carte segrete e sanzioni

Le regole della Kings League sono simili al calcio ma si differenziano per alcuni aspetti. Oltre ai due tempi da 20 minuti per un totale di 40, il format è caratterizzato anche da altre particolarità. Innanzitutto si inizierà con il pallone che cade da una gabbia in corrispondenza del centrocampo che vedrà le due squadre contendersi il pallone partendo dalla linea di fondo. I portieri dal quinto minuto si sfideranno in un uno contro uno continuo. Ma non è finita qui poiché le squadre si completeranno in campo un po' per volta con l'ingresso graduale dei calciatori ogni minuto successivo al 5′. A due minuti dalla fine del primo tempo inoltre si deciderà, attraverso il lancio di un dado, come concludere la partita fino all'intervallo: uno contro uno, due contro due o altro. A due minuti dalla fine della partita poi i gol varranno doppio.

Finita? Neanche per sogno. In caso di parità negli ultimi due minuti di gioco si procederò con il vecchio golden gol che prevede la vittoria della squadra che riuscirà a segnare per prima. In caso di pareggio persistente invece si andrà ai calci di rigore. Le squadre avranno poi a disposizione anche altri strumenti per rendere ancor più unico il format: le carte segrete. Si tratta di una sorta di jolly che i due allenatore delle due squadre sceglieranno di usare casualmente prima del minuto 38. Il classico imprevisto che rende ancor più accattivante la partita. Un esempio di questi strumenti previsti nelle carte segrete può essere il gol doppio, l'espulsione temporanea di un avversario ma anche un rigore assegnato per caso o l'annullamento della carta segreta agli avversari. Diverse inoltre sono anche le regole per l'ammonizione che in realtà funziona come un'espulsione da due minuti mentre il rosso comporterà l'inferiorità numerica per 5 minuti. Insomma, una rivoluzione totale su tutti i fronti.

Quando si giocano le partite, calendario e finale

Le partite previste dal calendario di Kings League Italia ancora non sono note, ma saranno ufficializzate a breve sul sito ufficiale. Ciò che è stato comunicato è invece lo stadio della finale della Kings World Cup Nations League che si terra il 12 gennaio 2025. Si terrà in Italia, precisamente a Torino, all'Allianz Stadium, fortino della Juventus. Il torneo mondiale prenderà il via il 1 gennaio 2025.