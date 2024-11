video suggerito

Kings League Italia, presentazione ufficiale con Ibra e Marchisio: c'è Moggi nella squadra di Fedez La Kings League fa ufficialmente il suo ingresso in Italia. La presentazione avvenuta a Torino nella serata di ieri alla presenza di tanti campioni del calcio è stata ricca di colpi di scena: il più inaspettato è stato sicuramente quello rappresentato dalla presenza di Luciano Moggi come vicepresidente della squadra Boomers di Fedez.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Kings League fa ufficialmente il suo ingresso in Italia. La presentazione è avvenuta nel serata di ieri a Torino e ha visto la partecipazione di diversi campioni del nostro calcio. Zlatan Ibrahimovic è il presidente di Kings League Italia, e Claudio Marchisio, è stato nominato Head of Competition. Si tratta del fenomeno sportivo di calcio a 7 ideato nel 2022 da Kosmos, la società fondata da Gerard Piqué (presente anch'egli nel capoluogo piemontese ieri) che è diventato in poco tempo un'attrazione in tutto il mondo.

L'Italia sarà subito fondamentale in questa annata dato che l'Allianz Stadium, casa della Juventus, ospiterà il prossimo 12 gennaio la finale della Kings World Cup Nations League che prenderà il via il 1 gennaio 2025. Praticamente tutto si deciderà in poco più di 10 giorni con i 16 Paesi partecipanti che si sfideranno per il titolo di Campioni del mondo della Kings League. Tra le novità più significative in Italia anche la presenza di Luciano Moggi a cui è stato affidato l'incarico di vicepresidente della squadra Boomers di Fedez.

Fedez annuncia Luciano Moggi come vicepresidente della sua squadra con tanto di foto e firma sul contratto.

La presentazione di Fedez che annuncia Moggi vicepresidente della sua squadra

Il rapper si presenta sul palco annunciato dal conduttore Pierluigi Pardo e svela subito la sorpresa. Fedez prende tra le mani una maglietta con il volto suo e di Moggi mentre alle spalle scorrono le immagini di entrambi. "Abbiamo anche registrato un pezzo trap insieme" sottolinea Fedez scatenando in platea i sorrisi e le risate anche di Ibra e Piqué. Nel frattempo si vede anche una foto dei due che si stringono la mano dopo la "firma sul contratto" per la nomina di Moggi a vicepresidente della squadra di Fedez che aggiunge: "È una dichiarazione d'intenti sulla tipologia di squadra che vogliamo essere",

Gli altri campioni che hanno preso parte alla presentazione ufficiale della Kings League Italia

L’evento ha visto poi la presentazione delle altre squadre che prenderanno parte al torneo italiano con i tanti streamer che si sono alternati sul palco per far conoscere ognuno il proprio team. In platea anche tanti altri campioni del calcio come Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni e Francesco Totti, che hanno dato il via al countdown in vista della finale. Tanta curiosità dunque per vedere all'opera le varie squadre in un torneo che in Spagna e in altri Paesi ha già fatto registrare un successo a dir poco importante.