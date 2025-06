video suggerito

16 gol subiti e una squadra di dilettanti: come ha fatto l’Auckland City a essere al Mondiale per Club La presenza dei dilettanti dell’Auckland City al neo Mondiale per Club ha aperto il fianco a più di una perplessità sulle modalità di partecipazione al torneo a 32 squadre voluto dalla FIFA. Dove mancano colossi assoluti, come Barcellona o Liverpool. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Auckland City ha già salutato il neo Mondiale per Club dopo solo due partite disputate e senza nemmeno attendere il verdetto del terzo match in programma nel proprio girone: eliminata inesorabilmente a fronte di 180 minuti in cui ha subito la bellezza di 16 gol e presentato in campo una squadra formata da giocatori dilettanti. Eppure è stata inserita nelle 32 squadre che stanno alimentando il nuovo torneo voluto dalla FIFA, mentre altre big (dal Barcellona al Liverpool) non sono state invitate. Il motivo è celato dietro la poco conosciuta Oceania Champions League che ha spalancato le porte al club di Auckland.

Se si osservano le statistiche e le squadre calcistiche migliori in Oceania, di certo non spicca il nome dell'Auckland City, piccola realtà di contorno del pallone oceanico che può permettersi unicamente formazioni composte da giocatori "volontari", puri dilettanti che dedicano alla loro passione il proprio tempo libero dedicandosi quotidianamente ad altre professioni. Un club abituato a giocare davanti ad un massimo di 1.500/2.000 spettatori e che è inferiore ad altri ben più quotati come il Wellington Phoenix e l'Auckland FC che militano nell'Australia Football League, esclusi però dal Mondiale.

Perché i dilettanti dell'Auckland City sono presenti al Mondiale per Club

Perché dunque, questo piccolo club è presente nella kermesse mondiale che si sta disputando in America e che vedregge di fronte le 32 realtà migliori del calcio esistente? Semplicemente perché l'Auckland City milita nella Ocean Champions League al contrario degli altri club citati, di cui ha vinto ben 13 edizioni che – insieme a 10 titoli nazionali – ka rende la realtà più vincente del calcio neozelnadese. Ciò le ha permesso di essere inserita nel novero della FIFA per il neo Mondiale pe Club aperto a dare spazio proprio alle squadre meno conosciute.

Purtroppo l'effetto è stato devastante se non parodistico, con l'Auckland City gettato nella mischia in un contenitore calcistico di cui non poteva essere assolutamente all'altezza. Con risultati ai limiti dell'imbarazzo: 10 gol subiti all'esordio contro i colossi del Bayern Monaco, altri 6 gol arrivati nel secondo match in programma contro il Benfica. Risultato? Immediata eliminazione – ancor prima dell'ultimo incontro con il Boca Juniors – e peggiore squadra di tutte le partecipanti al torneo.