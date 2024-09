video suggerito

Fedez nella Kings League di Piqué: il rapper è stato annunciato in un video con Ibrahimovic Fedez entra a far parte ufficialmente dell’universo Kings League Italia. Il ruolo del rapper italiano nella competizione ideata da Piqué: è stato annunciato direttamente da Zlatan Ibrahimovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Fedez entra ufficialmente a far parte dell'universo Kings League. Il rapper italiano è stato annunciato in un video insieme a Zlatan Ibrahimovic e inizierà la sua avventura nella competizione di calcio a 7 ideata dall'ex difensore del Barcellona. "Pronto?". È l'unica parola pronunciata da Fedez in un breve filmato mentre il rapper italiano è seduto sul divano. Del suo ruolo nella Kings League, in questo momento, si sa ben poco. Si ipotizza che possa essere lui il presidente di una delle squadre che faranno parte dell'edizione italiana del torneo.

Una preparazione sostanziale dunque, anche con l'ingresso di personaggi del mondo dello spettacolo e non per forza legati al calcio, che fanno da apripista all'evento di inizio 2025 che segnerà l'avvio della prima Kings World Cup Nations, una sorta di Mondiale a 16 squadre. Nella serata di ieri, oltre all'annuncio a sorpresa di Fedez, la Kings League, per la prossima stagione, si arricchisce con un altro grande acquisto: Lamine Yamal. Ma se per Fedez il ruolo sembra essere ormai chiaro, è avvolto nel mistero cosa farà il fenomeno spagnolo nel torneo di Piqué.

Il video di presentazione di Fedez annunciato da Ibrahimovic

"Pensate di saperne di più? Vediamo cosa sapete fare". Le parole di Ibrahimovic nel filmato di presentazione di Fedez in Kings League. Con queste poche parole l'attuale dirigente del Milan annuncia l'ingresso del cantante in uno dei tornei calcistici più discussi degli ultimi tempi. Fedez viene inquadrato quasi nella parte finale della clip: "Qua ci serve una mano". Sguardo attento su un mega televisore e poi una telefonata a cui di fatto il rapper italiano risponde sorprendo tutti coloro i quali di certo non si aspettavano la sua presenza all'interno del torneo di Piqué.

Andrea Pirlo in Kings League.

Chi parteciperà alla Kings League Italia oltre a Fedez

Grande curiosità dunque attorno alla figura di Fedez che negli ultimi tempi in Italia è stato protagonista di diverse vicenda che chiaramente non hanno nulla a che fare con lo sport. Il rapper italiano andrà dunque ad arricchire la Kings League Italia e il torneo in generale che negli anni ha riscosso un enorme successo. A meno di altri ulteriori sorprese dunque, dopo Fedez, tra i presidenti delle varie squadre previste nella Kings League Italia ci saranno anche alcuni content creator di Youtube, Twitch, TikTok e Instagram pronti a stupire.