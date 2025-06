video suggerito

Il Lione potrà giocare in Europa League nonostante la retrocessione, ma soltanto in un caso Il Lione non ha perso il suo posto in Europa League anche se è stato retrocesso a tavolino. Per partecipare però dovrà attendere ancora il verdetto della DNCG.

A cura di Ada Cotugno

Il caso del Lione ha creato grande scalpore ma la situazione potrebbe capovolgersi in qualsiasi momento: il club di proprietà di Textor è stato retrocesso d'ufficio in Ligue 2 a causa di un debito stimato di 500 milioni di euro e un piano di risanamento che non ha convinto l'organo di controllo. Al momento quindi la squadra allenata da Paulo Fonseca potrebbe giocare soltanto nella seconda serie francese, ma nonostante tutto non ha perso il diritto a partecipare alla prossima Europa League.

Nello scorso campionato infatti l'OL si è piazzato al sesto posto e quindi ha ottenuto la qualificazione alla competizione europea, un posto che ha mantenuto nonostante le tristi vicende finanziarie. Al momento nessuna squadra prenderà il suo posto, ma a una sola condizione. La società infatti ha trovato un accordo con la Uefa che gli consentirà la partecipazione, ma soltanto a una precisa condizione.

Come farà il Lione a partecipare all'Europa League

I francesi hanno diramato un comunicato ufficiale in cui spiegano le modalità del patto sottoscritto oggi con la Uefa. In pratica potranno mantenere il diritto di partecipare alla prossima Europa League, conquistata mediante il piazzamento dello scorso campionato, ma soltanto se la DNCG dovesse accogliere il ricorso presentato dal Lione. I francesi dunque andranno in Europa soltanto se otterranno la possibilità di restare in Ligue 1.

Per farlo dovranno vincere il ricorso presentato e convincere l'organismo di controllo che il loro piano di risanamento sarà efficace. La Uefa ha già validato la procedura di sostenibilità finanziaria presentata dalla società, ma dovrà attendere anche l'esito del ricordo e dunque la riammissione del Lione nel massimo campionato francese, un'eventualità che è ancora possibile.