La Kings League sbarcherà pure in Italia, il progetto di Piqué cresce: Agaoua nuovo CEO La Kings League, il fenomeno sportivo ideato dall’ex campione del Barcellona Gerard Piqué, punta all’espansione globale nella stagione 2024-2025. Il nuovo CEO è Agaoua. In arrivo importanti novità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Kings League, ha un nuovo CEO. A guidare la competizione a livello globale, insieme al fondatore Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona, sarà Djamel Agaoua, esperto imprenditore, investitore nel campo delle tecnologie ed ex amministratore delegato NBA in Europa e Medio Oriente.

La nomina di Agaoua arriva dopo un anno in cui la Kings League ha consolidato la propria reputazione a livello globale. La competizione, che ha preso il via in Spagna, ha collezionato grandi numeri e può vantare oltre 20 milioni di followers sui propri canali ufficiali. Il picco di visualizzazioni ha superato i 3,7 milioni rendendo così la Kings League la competizione calcistica online più seguita in assoluto. Questo è accaduto grazie anche a calciatori di altissimo livello come Ronaldinho, Ibrahimovic, Pirlo, Shevchenko, Totti e Neymar.

In arrivo anche Lamine Yamal, Fedez e Jake Paul

Inoltre è stato organizzato anche il campionato nelle Americhe che si è tenuta in Messico, alla quale hanno partecipato club provenienti da ogni parte del mondo. Stati come il Camp Nou di Barcellona e l'Azteca hanno registrato il tutto esaurito. E a inizio 2025 la Kings League avrà diverse competizioni, compresa la Nations Kings World Cup, alla quale parteciperanno 16 squadra con i migliori giocatori selezionati per ogni nazione che si sfideranno per conquistare il titolo.

La Kings League lancerà nuovi eventi in Europa, Brasile, Nord America, Asia e Medio Oriente nei prossimi mesi. Il primo di questi sarà lanciato in Italia, al via ci saranno anche la stella del Barcellona Lamine Yamal, Fedez e l'influecer Jake Paul.

Le parole del nuovo CEO Djamel Agaoua

Agaoua, dopo essere entrato a far parte della Kings League, guiderà questo prossimo di ulteriore crescita e contribuirà a sviluppare l'enorme potenziale globale dell'intero progetto. Queste le parole di Agaoua: "La Kings League è diversa da qualsiasi cosa il mondo dello sport abbia mai visto. Reinventando il gioco in questo modo, Piqué ha unito il meglio del calcio, dell'intrattenimento e del successo dei creator digitali per intrattenere i fan durante ogni secondo di ogni partita".

Ed ha aggiunto: "Le regole tradizionali del gioco del calcio sono state stravolte, per favorire un'innovazione di uno sport che deve essere reinventato per le nuove generazioni. L'intensità delle partite e il nostro modo unico di produrre i nostri eventi sono molto apprezzati dal pubblico più giovane che si sente così coinvolto direttamente nel progetto. Partendo da queste importanti premesse, sono davvero entusiasta di unirmi a Kings League in un momento così cruciale per la sua espansione globale e di poter contribuire a promuovere questo progetto talmente innovativo e per incrementare il suo valore su una scala ancora più ampia".