video suggerito

Silvio Baldini in corsa per diventare il nuovo CT dell’Italia Under 21 in caso di addio a Nunziata Silvio Baldini potrebbe diventare il nuovo CT dell’Under 21. L’ex allenatore del Pescara è uno dei profili presi in esame ma al momento non si esclude nemmeno la conferma di Nunziata. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Nazionale dell'Italia Under 21 potrebbe essere affidata a Silvio Baldini. Il clamoroso ribaltone sulla panchina degli Azzurrini potrebbe arrivare a giorni, quando saranno terminate le valutazioni che si stanno facendo in Federazione circa la possibilità di sollevare dall'incarico Carmine Nunziata. In questo momento si stanno facendo diverse valutazioni e Baldini è uno dei profili presi in esame. Ma al momento non si esclude nemmeno la conferma dello stesso Nunziata. La sensazione è che ci vorrà ancora qualche giorno prima di capire realmente se sarà Baldini a guidare gli Azzurrini dopo l'impresa di riportare il Pescara in Serie B.

Il tecnico toscano è stato infatti capace di vincere i lunghissimi playoff di Serie C arrivando fino alla finale contro la Ternana vinta dopo una tesissima lotteria ai calci di rigori che ha visto il portiere Plizzari diventare eroe della serata. Baldini però dopo quella promozione non è stato confermato sulla panchina del Pescara anche in serie cadetta e per questo ora davanti a lui pare si stia prospettando proprio la possibilità di un incarico di prestigio in Federazione con la Nazionale Under 21.

Silvio Baldini al Pescara.

Non è da escludere che già nella giornata di oggi possano esserci novità importanti in merito. Potrebbe anche esserci un incontro con Rino Gattuso a Coverciano per un confronto sui programmi e sulla linea da seguire per allinearsi al progetto tecnico che ha iniziato Ringhio in azzurro. Sarebbe la ciliegina sulla torta a una carriera a due facce per Baldini. Da allenatore per diversi anni in Serie A e B su panchine prestigiose come Parma, Lecce, Palermo, Empoli, Catania e Brescia nel 2011 vive un'ultima stagione al Vicenza prima di ripartire solo nel 2017.

Leggi anche Prossima partita Italia Under 21 agli Europei, quando e contro chi gioca se elimina la Germania

Baldini durante gli allenamenti del Pescara.

La carriera di Silvio Baldini dal 2017 ad oggi

Accettò la Carrarese tornando ad allenare dopo 6 anni. Lasciò poi il club toscano nel 2021 tornando ancora a Palermo, poi Perugia e Crotone e infine Pescara dove ha compiuto una grande impresa. Abile nel loro coi giovani Baldini proprio per questo motivo sarebbe fondamentale per rilanciare la Nazionale Under 21 che sarà determinante anche per la Nazionale maggiore a caccia di talenti e giocatori che possano dare il via a un ciclo vincente che in questi anni sta mancando agli Azzurri come dimostrato con le mancate partecipazioni ai due ultimi Mondiali.