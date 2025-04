Fedez si fa spiegare da Marchisio come tirare un rigore per la Kings League: il risultato è pessimo Fedez ha ingaggiato Marchisio per migliorare la sua tecnica sui rigori in Kings League. Si allena con l’ex Juve, ma poi in campo con i Boomers fa una figuraccia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Per la sua avventura nella Kings League Fedez ha deciso di farsi aiutare da un grande campione: nell'ultima partita si è fatto affiancare da Claudio Marchisio, bandiera della Juventus, che gli ha svelato alcuni trucchi per battere un calcio di rigore perfetto. Una delle possibili card da giocarsi all'interno della competizione è il "rigore presidenziale", in cui i presidenti dei club si presentano sul dischetto per cercare di segnare un gol. Servono tecnica e bravura per sfruttare al meglio l'occasione, ma neanche le lezioni dell'ex centrocampista sono bastate al numero uno dei Boomers per riuscire a segnare.

La serata è stata documentata dalle storie Instagram del rapper che ha mostrato il dietro le quinte dell'incontro con Marchisio. L'ex bianconero gli ha spiegato in che modo posizionarsi e come calciare il pallone, facendogli tirare anche qualche rigore di prova sotto ai suoi occhi, ma nel momento decisivo Fedez ha fatto una figuraccia facendosi fermare il pallone dal portiere della squadra avversaria senza troppi sforzi.

Fedez a lezione da Marchisio

C'è bisogno di tanta pazienza ed esercizio per migliorare nei fondamentali, per questo Fedez ha ingaggiato Claudio Marchisio per farsi svelare tutti i trucchetti sui calci di rigore. Prima della partita di Kings League si è intrattenuto con l'ex giocatore in una lezione di prova: la leggenda della Juve gli ha spiegato con pazienza come calciare dal dischetto, partendo dal movimento della coscia fino ad arrivare all'angolazione del tiro. "La tua anca può darti forza per calciare", gli ha spiegato mentre gli mostrava come caricare la gamba per dare effetto al pallone in una sorta di riscaldamento molto particolare.

Fedez ha ascoltato tutta la lezione con grande attenzione e si è cimentato in qualche tiro di allenamento con il portiere tra i pali. Come mostrato dalle storie su Instagram il tentativo del rapper è stato ottimo e anche Marchisio si è congratulato con lui. Poi gli ha passato un foglio con esercizi da eseguire, scherzando con lui: "Ti alleni 7 giorni su 7, dalle 9 del mattino alle 9 di sera".

Il tentativo fallito

L'ottima preparazione con Marchisio non ha dato nessun frutto in campo. Fedez si è presentato per calciare il rigore presidenziale ma ha fallito: il suo tiro era rasoterra, troppo lento e prevedibile per il portiere avversario che lo ha parato subito. Il presidente di Boomers è tornato sconsolato alla sua postazione e ha chiesto un commento all'ex giocatore che non è riuscito a trattenere le risate: "Tutto bene tranne il tiro. Non ti si è proprio alzata, ti è rimasta rasoterra. La scarpa secondo me su questo sintetico non ti aiuta".