Bayer Leverkusen-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

Bayer Leverkusen-Milan, in programma questa sera alle 21:00 alla BayArena è il 2° appuntamento di Champions League per i rossoneri di Fonseca, che devono cancellare il pessimo esordio contro il Liverpool a San Siro. Diretta del match in esclusiva su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna la Champions League con il nuovo format del campionato a girone unico e una maxi classifica per la prima fase. Il Milan, oggi, martedì 1 ottobre, sfida a Leverkusen i campioni di Germania del Bayer per la seconda gara in calendario delle 8 previste, con inizio alle 21:00. Diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Un esordio da dimenticare in fretta per il Milan di Fonseca nella nuova Champions: a San Siro contro il Liverpool è arrivata una sconfitta che aveva creato crepe importanti nella struttura rossonera, poi risanate dalla vittoria nel derby e dall'ultimo successo contro il Lecce che hanno ridato serenità. Ma è la prova europea che ora non si può fallire e non sarà facile perché la sfida è delicatissima e complicata contro i campioni di Bundesliga in carica, nella tana del Leverkusen. Qui il programma completo delle partite di oggi

Partita: Bayer Leverkusen-Milan

Orario: 21:00

Dove: BayArena (Leverkusen)

Quando: oggi, martedì 1 ottobre

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions League, 2° turno Fase a campionato

Dove vedere Bayer Leverkusen-Milan in diretta TV

La partita di Champions League di questa sera alla BayArena e valida per il 2° turno della fase a girone unico, si potrà seguire in diretta televisiva attraverso l'abbonamento a Sky. In esclusiva sul canale Sky Sport Calcio e su Sky Sport 253.

Bayer Leverkusen-Milan, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming sarà garantita la diretta integrale e in esclusiva, sempre a pagamento, per i soli abbonati Sky. Utilizzando l'app SkyGo oppure usufruendo del servizio on demand di NOW.

Champions League, le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Milan

Per Fonseca si aprono le porte per un ulteriore 4-4-2 che sta dando solidità, sicurezze e risultati. Leao e Pulisic proposti come esterni di centrocampo in una posizione che sta trovando qualità e garantendo equilibri, con Morata e Abraham che dovrebbero trovare conferma come tandem. Lo spagnolo è uscito dal match con il Lecce acciaccato ma solo per precauzione proprio in vista della Champions League. Il Bayer si dovrebbe confermare con il 3-4-2-1 e unica punta Boniface, con trequartisti la coppia formata da Terrier e Wirtz.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.