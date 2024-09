Il Milan in Champions inizia male: sconfitta con il Liverpool, fischi e contestazione Il Milan in Champions si arrende 3-1 al Liverpool e incassa anche la contestazione dei tifosi che nel finale hanno riservato dei fischi agli uomini di Fonseca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Niente da fare per il Milan contro il Liverpool nella prima partita della nuova Champions League. La squadra di Fonseca illusa dal gol iniziale di Pulisic è stata poi riportata alla realtà, dal tris dei Reds che dopo aver pareggiato con Konaté, hanno messo la freccia con van Dijk prima di allungare definitivamente con Szoboszlai. La prossima partita dei rossoneri in Champions sarà in casa del Bayer Leverkusen l'1° ottobre. Nel frattempo però bisogna prima ritrovare i tifosi che hanno fischiato e contestato la squadra all'uscita dal campo.

Pulisic apre le danze, poi i Reds dilagano

Insomma le speranze dei rossoneri di fare risultato contro la formazione inglese sono durate poco. Avvio a spron battuto del Milan che dopo 3′ ha trovato il vantaggio con l'esterno offensivo americano che ha trovato l'angolino opposto con un bel rasoterra. Il Liverpool nonostante la rete non si è mai scomposto, ma ha iniziato invece a spingere forte: prima colpendo due traverse con Salah e poi trovando l'1-1 intorno al 23′.

Stacco perentorio di Konaté che ha approfittato di un'uscita non eccezionale Maignan, un po' destabilizzato da un principio d'infortunio precedente. Da un difensore all'altro: un'ulteriore dormita difensiva della formazione di Fonseca ha consentito a van Dijk di trovare il 2-1 completando la rimonta. Calci piazzati fatali dunque al Milan che da lì in poi non è riuscito a rendersi ulteriormente pericoloso perdendo anche Maignan. Quest'ultimo è uscito in lacrime per infortunio, sostituito dal giovane Torriani.

Fischi e contestazione per il Milan dopo il Liverpool, tifosi infuriati

A chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato Szoboszlai con una volée dopo una bella iniziativa sulla sinistra di Gakpo, abilissimo ad involarsi lasciando quasi sul posto Pavlovic. Un colpo tremendo per i rossoneri che hanno disputato un finale di match tutt'altro che brillante, ma quasi abulico. Visibilmente scoraggiati i giocatori di casa che non sono mai più rientrati in partita, eccezion fatta per una traversa di Leao Ci sarà dunque da lavorare per Fonseca in vista del prosieguo della stagione.

Nel finale i tifosi di casa hanno dimostrato di non gradire la prestazione dei propri giocatori, urlando a più riprese un invito a tirare fuori gli attributi, con tanto di fischi. Non un bel segnale in vista del derby.