Lipsia-Juve, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

A cura di Fabrizio Rinelli

Lipsia-Juventus è il match valido per la seconda giornata di Champions League. La squadra allenata da Rose e quella di Thiago Motta si sfideranno oggi, mercoledì 2 ottobre, alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. I tedeschi arrivano a questa sfida dopo aver perso 2-1 contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Vlahovic e compagni invece all'esordio in Champions hanno invece battuto 3-1 il PSV. Due squadre che arrivano a questa sfida in due momenti di forma importanti certificati anche dai risultati fatti fino ad oggi nei rispettivi campionati.

Da un lato il Lipsia che nelle prime cinque uscite in Bundesliga non ha mai perso una partita vincendo tre incontri e pareggiandone due. Dall'altro la Juventus che invece, nelle prime sei partite di Serie A non solo non ha mai perso stazionando al secondo posto con 12 punti ma non ha neanche mai preso gol. Di fatto l'unica rete subita dai bianconeri in stagione è quella contro il PSV proprio in Champions. Qui il programma completo delle partite di oggi.

A che ora e dove vedere Lipsia-Juve in diretta TV: la partita non è in chiaro

Lipsia-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Amazon Prime Video. Di fatto solo gli abbonati potranno vedere la sfida dei bianconeri in Germania in programma alle ore 21:00. Il collegamento dalla Red Bull Arena ci sarà invece a partire dalle 19:30. La telecronaca del match è affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Champions League, Lipsia-Juve dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Lipsia e Juventus sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Amazon Prime Video disponibile sia tramite app disponibile su dispositivi mobili o direttamente tramite collegamento al sito da pc.

Le probabili formazioni di Lipsia-Juve

Il Lipsia punterà chiaramente tutto su Openda e Sesko nel suo 4-4-2 di partenza. I due attaccanti di fatto formeranno il tandem offensivo che proverà a bucare l'invalicabile difesa bianconera che è stata assolutamente perfetta fino a questo momento. A centrocmapo Rose punterà anche su Simons con Simakan, Orban, Lukeba e Raum a comporre il quartetto difensivo davanti a Gulacsi.

Thiago Motta invece si affida al collaudato 4-2-3-1 con Gatti che dovrebbe ritrovare posto al centro della difesa. Kalulu potrebbe essere confermato ma nel ruolo di terzino destro con Cambiaso a sinistra. In mezzo spazio a Thuram, che ha ben figurato contro il Genoa, al fianco di Locatelli. Davanti ancora il trio Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle dell’unica punta che sarà chiaramente Vlahovic.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko. All.: Rose.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.