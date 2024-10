video suggerito

Liverpool-Bologna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Trasferta affascinante per il Bologna che giocherà la seconda giornata della Champions League in casa del Liverpool: le ultime novità e le scelte dei due allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Anfield apre le sue porte al Bologna per la seconda giornata della Champions League: i ragazzi di Italiano affronteranno una trasferta affascinante, in uno dei monumenti del calcio europeo che per una notte ospiterà anche un pezzo di Italia. Dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk all'esordio nella nuova competizioni i rossoblù sono a caccia di una vittoria di prestigio contro il Liverpool che nella prima giornata ha spazzato via il Milan per 3-1 a San Siro, con tanto di contestazioni da parte della Curva Sud.

La prima trasferta di questa nuova Champions per il Bologna si preannuncia tutta in salita, contro uno dei giganti d'Europa: i quattro pareggi nelle ultime cinque partite non sono un biglietto da visita eccellente, così come qualche problema di troppo visto in difesa nelle ultime uscite, ma la posta in palio è altissima e Italiano non vuole sbagliare le sue mosse. Dall'altra parte dil Liverpool ha dimostrato grande solidità in ogni reparto e spera di fare all-in anche nella prima partita in casa di questa competizione.

Le formazioni sono quasi al completo e rispetto alle ultime partite non dovrebbe variare nulla per le due squadre. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky e non sarà trasmessa in chiaro. Qui il programma completo delle partite di oggi.

Partita: Liverpool-Bologna

Dove: Anfield Road, Liverpool

Quando: mercoledì 2 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, seconda giornata

A che ora e dove vedere Liverpool-Bologna in diretta TV: la partita non è in chiaro

La prima trasferta di Champions League del Bologna porterà la squadra ad Anfield per affrontare il Liverpool. La grande partita sarà trasmessa soltanto in esclusiva da Sky attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Non sarà possibile seguirla in chiaro.

Champions League, Liverpool-Bologna dove vederla in diretta streaming

La partita della seconda giornata della Champions League tra Liverpool e Bologna sarà trasmessa anche in streaming: il servizio sarà disponibile soltanto per gli abbonati Sky che potranno seguirla su SkyGo, accedendo con le proprie credenziali. In alternativa sarà possibile acquistare l'evento su NOW.

Le probabili formazioni di Liverpool-Bologna

Sarà praticamente lo stesso Liverpool visto a San Siro contro il Milan, con l'inserimento di Nunez dal primo minuto. Confermatissimi dietro di lui Salah, Szoboszlai e Gakpo.

Anche in casa Bologna non si faranno esperimenti: Orsolini, Castro e Ndoye guideranno il tridente offensivo mentre Beukema e Lucumì dovranno provare ad arginare l'attacco degli inglesi.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez. Allenatore: Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano.