Bologna-Napoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Bologna-Napoli chiude oggi la 31a giornata di Serie A. Si gioca al Dall'Ara a partire dalle 20:45. Diretta esclusiva dietro abbonamento sia in TV sia per lo streaming con il servizio garantito da DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Bologna-Napoli si gioca questa sera e sarà l'appuntamento da Monday Night della 31a giornata di Serie A. Appuntamento al Dall'Ara alle 20:45 e in TV e in streaming per le dirette esclusive, su DAZN.

La rincorsa all'Inter capolista prosegue con la squadra di Conte che in settimana ha sdoganato anche l'obiettivo stagionale, indicando il tricolore come il traguardo da raggiungere ad ogni costo. Passando anche dalla vittoria prestigiosa al Dall'Ara contro un Bologna sorprendente, in piena Zona Champions e per nulla pronto a lasciare il passo.

Partita: Bologna-Napoli

Dove: Stadio Dall'Ara

Quando: Lunedì 7 aprile

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 31a giornata di campionato

Dove vedere Bologna-Napoli in diretta TV, gli orari

La partita del Dall'Ara tra Bologna e Napoli sarà visibile unicamente in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A per l'attuale campionato e per i prossimi quattro anni. Gli abbonati DAZN dovranno collegarsi all'omonima app presente o scaricabile su una classica Smart TV con cui si riuscirà a seguire la partita.

Bologna-Napoli, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming, l'unico modo per seguire Bologna-Napoli sarà a pagamento. Attraverso tablet e smartphone, oppure direttamente su pc tramite il sito internet di DAZN. Coloro che hanno optato per l'abbonamento DAZN/SKY potranno vedere la partita anche tramite decoder Sky su DAZN 1, al canale 214.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli, partita di Serie A 2025-2026

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Allenatore: Antonio Conte.