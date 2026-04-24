Napoli-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Napoli per riscattarsi e tornare a vincere. La Cremonese per aumentare il bottino di punti per la salvezza, nel testa a testa con il Lecce. La partita che si disputerà stasera, in questo venerdì 24 aprile, allo Stadio Maradona ha un peso specifico importante sia per la squadra di Conte che per quella di Giampaolo. Si parte alle ore 20:45, con l'incontro che aprirà la 34ª giornata di Serie A.

Dopo cinque vittorie consecutive che avevano riportato il Napoli al secondo posto, i partenopei hanno ottenuto un punto in due partite. Il Milan ha riagganciato i Campioni d'Italia, ma è davanti per la differenza reti. Conte ha dichiarato che il posto Champions è l'unica cosa fondamentale, e che secondo o terzo o quarto è la stessa cosa. Va blindato, però. Il vantaggio su Como e Roma è di 8 punti, ce ne sono 15 a disposizione. Per questo la partita con la Cremonese è campale. Vincere vorrebbe dire vedere il porto. I grigiorossi invece hanno 28 punti, come il Lecce, che però ha un calendario più favorevole, sulla carta. La lotta sarà a due e il testa a testa si prevede serratissimo.

Dove vedere il match Napoli-Cremonese e a che ora in diretta TV e streaming

Napoli-Cremonese darà il là alla 34ª giornata di Serie A. Al Maradona i partenopei tornano ad affrontare la squadra di Giampaolo, battuta nell'ultimo precedente del 2023 per 3-0. La partita potranno seguirla in diretta solo gli abbonati di DAZN, che potranno vedere la partita sia in TV che in streaming.

Napoli-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Conte stavolta cambierà. Avrebbe dovuto farlo contro la Lazio, lo farà contro la Cremonese. Dovrebbe uscire De Bruyne, Lobotka, Anguissa e Spinazzola. In difesa torna Rrahmani. A centrocampo spazio per Gilmour, sulla fascia Gutierrez. Elmas e Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Nella Cremonese manca ancora Vardy. Attacco di tutto rispetto con Sanabria e Bonazzoli.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo