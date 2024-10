video suggerito

Njie regala la vittoria al Torino con il primo gol da professionista: 1-0 contro il Como Il Torino porta a casa la vittoria per 1-0 contro il Como nel venerdì sera di Serie A: decide Njie, al primissimo gol tra i professionisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

È come un sogno a occhi aperti per Alieu Njie che segna il suo primo gol tra i professionisti e consegna la vittoria fra le mani del Torino. Una serata perfetta per il giovanissimo attaccante che si prende la scena nella serata più importante: la partita contro il Como è bloccata ma a 15 minuti dalla fine ci pensa il suo gol di rapina a rendere tutto più facile.

Il Como sfiora il gol e perde Sergi Roberto

Eppure nel primo tempo la squadra di Fabregas ha sognato la vittoria: l'inizio della partita ha sorriso al Como che, nonostante le poche occasioni create dalle due squadra, ha provato più di qualche volta l'accelerata in avanti per cercare di sbloccare la partita. La chance più grande arriva con Fadera che al 25′ sfiora l'1-0 con una botta dal limite dell'area che viene parata dall'intervento miracoloso di Milinkovic Savic.

La nota negativa per i lombardi è il brutto infortunio di Sergi Roberto. L'ex Barcellona è stato costretto ad abbandonare il campo prima dell'intervallo per un problema muscolare che preoccupa Fabregas e che potrebbe tenerlo fermo ai box per qualche settimana.

Njie decide la partita

La ripresa è fatta di un'altra pasta e il divertimento sale a dismisura. Il Torino si sveglia, crea occasioni pericolose e arriva a un passo dal gol con Lazaro e il suo colpo di testa, ma Audero decide di pareggiare in quanto a miracoli dei portieri. Il Como accelera e per due volte spaventa gli avversari, ma come un fulmine i granata trovano l'occasione che svolta la partita. Dalla panchina entra il classe 2005 Njie che sfrutta un retropassaggio scellerato di Braunoder per rubare il pallone e segnare la sua prima rete tra i professionisti.

È gioia pura per il francese che mai si sarebbe aspettato di diventare il protagonista della vittoria, ma anche per il pubblico che si coccola il suo nuovo gioiellino, entrato giusto in tempo per risolvere la gara. La squadra di Vanoli si riprende dopo tre sconfitte consecutive e prende una boccata d'ossigeno in classifica, tornando sui binari giusti dopo un mese davvero pessimo.