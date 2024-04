video suggerito

Scatto Champions dell'Atalanta: 2-0 all'Empoli con Pasalic e Lookman, nel mirino Roma e Bologna Pasalic nel primo tempo e Lookman nella ripresa permettono all'Atalanta di vincere 2-0 sull'Empoli e prendersi tre punti pesantissimi nella corsa ad un posto in Champions League.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atalanta si prende i tre punti e una vittoria chiara e lampante contro l'Empoli e vola verso la rincorsa del sogno più grande in campionato, un posto in Champions League. Un rigore di Pasalic nel primo tempo e il raddoppio di Lookman nella ripresa hanno permesso ai nerazzurri di Gasperini di avvicinarsi pericolosamente alle spalle della Roma (fermata sul 2-2 dal Napoli), quinta forza in classifica e del Bologna (che ha pareggiato con l'Udinese). E la Dea ha anche una gara da recuperare, con la quale sperare il sorpasso sui giallorossi.

L'Atalanta sta cercando la rincorsa più importante, quella che potrebbe proiettarla in Zona Champions League in vista del quinto posto utile che l'Italia del calcio si è guadagnata sul campo, e per farlo non può più sbagliare un colpo, nella speranza dei passi falsi altrui. Così a Bergamo in occasione della sfida contro l'Empoli, Gasperini evitata turn over o abbassamenti di attenzione generale, inserendo in campo i migliori. Ma la resistenza e l'organizzazione dell'Empoli di Nicola rende tutto più difficile.

A fare il match nel primo tempo sono i padroni di casa, anche se le chiare occasioni da gol mancano all'appello se non nel finale quando la spinta offensiva ha la meglio poco prima dell'intervallo quando il VAR viene in aiuto dell'Atalanta per l'assegnazione del calcio di rigore al 42′, poi realizzato da Pasalic. Fatale il contatto su Lookman in area empolese con la moviola che corre in aiuto dell'arbitro Fabbri concedendo il tiro dagli 11 metri.

L'Empoli si spegne pian piano sotto la manifesta superiorità della squadra di Gasperini che apre il secondo tempo nel migliore dei modi perché riesce subito a trovare il raddoppio della tranquillità. Ci pensa Lookman che si prende il merito del 2-0 dopo aver procurato il rigore nel primo tempo, dopo soli sei minuti. Una rete che è di fatto la resa dei toscani, incapaci di reggere l'urto dell'Atalanta che si prende tre punti importantissimi in chiave rincorsa Champions, nella sfida a distanza con la Roma e con il Bologna.