Roma-Lazio dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Lazio, derby di campionato, di scena questo pomeriggio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta su DAZN sia in TV sia in streaming. De Rossi ripropone Dybala dall’inizio, Tudor con Immobile unica punta di riferimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tempo di derby della Capitale con la partita Roma-Lazio in programma oggi allo Stadio Olimpico con fischio di inizio fissato alle 18:00 di oggi sabato 6 aprile. Una partita valida per la 32a giornata di campionato di Serie A che verrà trasmessa in TV e in streaming in diretta esclusiva su DAZN.

Il derby arriva in un momento cruciale della stagione di Roma e di Lazio. Entrambi i club hanno provveduto ad un cambio di allenatore e sarà una sfida totalmente inedita nella Capitale tra Tudor e De Rossi che spesso si sono incrociati invece da giocatori. La Roma ha frenato la propria straordinaria rimonta verso la Zona Champions iniziata all'indomani dell'esonero di Mourinho, impattando contro il Lecce. Per i giallorossi di DDR al momento 5° posto a -5 dal sorprendente Bologna di Thiago Motta.

Peggiore la classifica per la Lazio prelevata da Tudor nel dopo Sarri: la squadra veleggia lontano dai sogni di gloria europei al 7° posto con soli 46 punti. Arriva però dalla corroborante vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus, grazie al gol partita nelle fasi finali del match da parte di Marusic che ha dato spinta ed entusiasmo ad un ambiente che proverà il tutto per tutto proprio nel derby.

Partita: Roma-Lazio

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: sabato 6 aprile

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Campionato Serie A (31° turno)

Dove vedere Roma-Lazio in diretta TV

Roma-Lazio, match delle 18:00 di oggi sabato 6 aprile all'Olimpico è trasmesso in diretta TV in esclusiva su DAZN. Gli utenti e abbonati potranno seguire il derby in diretta integrale a pagamento. Basta una moderna Smart TV collegata a internet o via wireless oppure attraverso una console di gioco.

Roma-Lazio, dove vederla in diretta Streaming

Roma-Lazio anche in diretta esclusiva solo per gli abbonati DAZN. Derby a pagamento visibile in streaming o attraverso l'app o collegando si al sito ufficiale di DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Lazio

Dopo il pareggio ottenuto a Lecce, De Rossi vuole tornare subito a vincere e per farlo schiererà i migliori. In difesa Karsdorp, Mancini, Llorente (Ndika squalificato) e Spinazzola favorito su Angelino. A centrocampo tornerà capitan Pellegrini dopo la squalifica, con Paredes e Cristante titolari fissi. In avanti, dal primo minuto rientra Dybala, con Lukaku ed El Shaarawy a completare l'attacco.

Tudor risponderà con un 3-4-2-1 che ripropone Mandas tra i pali (Provedel ancora infortunato) e con Casale, Romagnoli e Gila (Patric in dubbio) in difesa. Centrocampo con titolari certi: Cataldi e Guendouzi centrali e sulle fasce Marusic e Felipe Anderson. Sulla trequarti, Luis Alberto e Isaksen in aiuto di Immobile, unica punta di ruolo. Non ci sarà Zaccagni, infortunatosi contro la Juventus.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Felipe Anderson; Isaksen, Luis Alberto; Immobile.