video suggerito

Il Lecce spreca tanto e si ferma sullo 0-0 contro la Roma: giallorossi a -5 dal quarto posto A Lecce la Roma si ferma sul pareggio per 0-0: i salentini creano tante occasioni ma sprecano, i giallorossi restano in corsa per il quarto posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma non va oltre lo 0-0 in casa del Lecce nonostante tante occasioni create lungo tutto l'arco della partita: i giallorossi non riescono a rispondere colpo su colpo alla vittoria del Bologna e restano a cinque punti dal quarto posto e a solo +2 dall'Atalanta che li rincorre.

E pensare che la gara sarebbe potuta finire con un risultato completamente diverso. Anche senza Dybala ed El Shaarawy, il tridente trascinato da Lukaku ha dato grandi garanzie a De Rossi che con Baldanzi è arrivato vicino a gol del vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Il Lecce ha saputo prendersi la scena con le incursioni di Piccoli, anche se l'occasione più grande arriva soltanto a pochi minuti dall'intervallo, sempre con il numero 91 che ci prova da posizione defilata.

La ripresa si apre con la Roma pericolosa sugli sviluppi di un corner, con Zalewski che calcia male il pallone e spreca l'occasione per cercare la rete del vantaggio. Da quel momento in poi diventa un monologo del Lecce che crea una grande mole di occasioni: ci prova prima Ramadani dopo una ripartenza, poi Sansone con un tiro dalla distanza e infine Dorgu che priva a sfruttare una risalita veloce dalla sua squadra.

I giallorossi provano a rispondere con El Shaarawy che chiama Falcone alla grande parata, ma alla fine della partita sono ancora i salentini i più pericolosi. La squadra di Luca Gotti arriva a un passo dalla vittoria proprio nei minuti finali: Sansone si divora il gol del vantaggio a 4 minuti dalla fine e pochi istanti dopo Oudin con un sinistro potente colpisce la traversa e fa tremare tutta la Roma, completamente in balia del Lecce anche nei minuti di recupero.

I giallorossi alla fine evitano il peggio e si portano a casa un pareggio abbastanza sofferto, specialmente nel finale: la squadra di De Rossi resta in piena corsa verso il quarto posto, a cinque punti di distanza dal Bologna.