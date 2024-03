video suggerito

Marusic fa esplodere la Lazio, punisce la Juve a tempo scaduto: colpaccio di Tudor all’esordio Quarta partita consecutiva senza vittoria per la Juventus, annientata dal gol di Marusic proprio in pieno recupero: tre punti pesantissimi per la prima Lazio di Tudor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

365 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima Lazio di Igor Tudor ha centrato il grande colpo contro la Juventus e ha lasciato grandi segnali positivi, coronati dal gol di Marusic a tempo scaduto. La partita dell'Olimpico finisce con un 1-0 per i biancocelesti che riaccende le speranze europee e restituisce la gioia dopo tre KO casalinghi consecutivi che avevano creato la rottura definitiva con Sarri.

Per la squadra di Massimiliano Allegri si tratta della quarta partita senza vittoria: dopo il KO contro il Napoli sono arrivati appena due punti, due pareggi contro Atalanta e Genoa e la sconfitta odierna che hanno fatto sollevare un polverone di polemiche da parte dei tifosi.

Il migliore in campo della Juve nella prima parte di gioco è stato Szczesny, preso quasi a pallonate dalla squadra di Tudor: Kamada, Castellanos e Felipe Anderson lo hanno messo a dura prova con una serie di occasioni che hanno portato la Lazio a un passo dal gol del vantaggio che non è arrivato per le super parate del portiere e anche per un pizzico di sfortuna che ha colpito la squadra di casa.

Gli spunti della prima partita di Tudor come allenatore non sono stati negativi, anche se nel secondo tempo ai biancocelesti è mancata la continuità necessaria per poter centrare l'obiettivo. Dopo le grandi occasioni, nella ripresa anche la Lazio si è appiattita come la Juventus: Allegri ha tolto dal campo De Sciglio, rientrato dopo un anno di stop e autore di una partita negativa, ma neanche gli aiuti dalla panchina hanno cambiato l'inerzia del match.

A pochi minuti dalla fine è sempre la squadra di casa ad andare a un passo dal vantaggio, questa volta con Luis Alberto che cerca la porta con un destro potente ma trova ancora l'opposizione di Szczesny. Quasi inaspettatamente la partita si è accesa proprio nei minuti di recupero, dove a fare la differenza è stata anche la profondità della rosa biancoceleste.

Al 93′, all'ultimo secondo possibile, il neo entrato Guendouzi ha servito un cross in area di rigore diventato un gioiellino per Marusic, bravo a colpire di testa e a mandare il pallone in rete a tempo praticamente scaduto. Un gol pesantissimo che rilancia la Lazio all'inizio del suo nuovo percorso e che rovina i piani dei bianconeri rimasti di sasso per una sconfitta arrivata nel modo più doloroso possibile.