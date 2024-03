De Sciglio titolare in Lazio-Juventus dopo quasi un anno senza giocare: che fine aveva fatto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Mattia De Sciglio non gioca da quasi un anno dopo la rottura del crociato ma Allegri starebbe pensando di schierarlo titolare nella partita che la Juventus disputerà contro la Lazio alle ore 18 del sabato di Pasqua allo stadio Olimpico. L'allenatore bianconero starebbe preparando questa sorpresa in vista della sfida delicatissima in chiave Champions League.

Allegri vorrebbe puntare sul terzino dal 1′ nella trasferta di Roma e si tratterebbe di una mossa assolutamente inattesa e visto il lungo periodo di inattività di De Sciglio e la presenza di diverse alternative nel ruolo di esterno come Cambiaso e Iling-Junior.

Il laterale classe 1992 nato a Milano sarebbe in vantaggio su Iling-Junior per giocare nel solito 3-5-2 di Allegri dopo gli stop dell'ultima ora di Alex Sandro e Kostic, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Quella del tecnico livornese potrebbe essere una precisa scelta tattica di Allegri per avere due calciatori che sappiano fare bene la fase difensiva come De Sciglio e Cambiaso ma un'altra ipotesi potrebbe essere quella di puntare su Weah a destra e dirottare a sinistra Cambiaso. Non ci sono certezze.

Il resto della squadra dovrebbe essere deciso: Rugani dovrebbe giocare al posto di Gatti con Danilo sul centrodestra. In attacco non ci sarà Vlahovic per squalifica e Kean giocherà al suo posto. Chiesa dovrebbe vincere il ballottaggio con Yildiz per il ruolo di seconda punta. In mezzo al campo McKennie, Locatelli e Rabiot.

Mattia De Sciglio ha giocato la sua ultima partita ufficiale il 3 maggio 2023 contro il Lecce ma uscì dopo solo 32 minuti per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico e un lungo recupero, il terzino milanese potrebbe tornare in campo in una partita molto importante.

Lo scorso 20 ottobre ha compiuto 31 anni e la Juventus gli ha dedica il solito post di auguri sui social ma è diventa l’occasione per alcuni tifosi di insultarlo e invitarlo ad andarsene. Gli stessi supporter, probabilmente, non saranno contenti del suo impiego in una partita delicata come quella contro la Lazio.