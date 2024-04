video suggerito

Allegri scopre cosa vuol dire la finale di Coppa Italia dopo Lazio-Juve: può centrare 4 obiettivi L’allenatore della Juventus dopo la vittoria con la Lazio scopre che la finale gli consente di qualificarsi per la prossima Supercoppa Italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimiliano Allegri era consapevole delle difficoltà che la Juventus avrebbe affrontato contro la Lazio. Quello che invece il tecnico bianconero aveva "dimenticato" era che questo match metteva in palio la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana. Un obiettivo raggiunto da parte dei bianconeri, con il tecnico molto soddisfatto per aver dato al suo club un'altra gioia economica.

Quando questo è stato ricordato ad Allegri nel post Lazio-Juventus su Canale 5, Max ha reagito: "Ti ringrazio per avermelo ricordato perché questo valeva la partecipazione alla Supercoppa e quindi per la società a livello economico siamo stati bravi. Il calcio è bello perché dopo una partita negativa c'è sempre la possibilità di svoltare e fare bene. Poi le critiche alla Juventus ci sono sempre, ma la colpa è la nostra perché abbiamo fatto un girone d'andata che nessuno si aspettava e tutti pensavano che potessimo combattere per l'Inter ma io ero preoccupato del girone di ritorno dove potevamo mollare la presa con un vantaggio super".

Quindi qualificazione Champions (ad un passo), qualificazione al Mondiale per Club, finale di Coppa Italia e qualificazione alla prossima Supercoppa per Allegri che ha parlato anche di questo momento delicato per la Juventus: "Non è facile in questo momento, si giocano partite pesanti che per un anno e mezzo non abbiamo giocato. L'anno scorso per ovvi motivi, c'era talmente tanto caos fuori e questo ha influito. Quest'anno ci siamo ritrovati a stare dietro all'Inter fino a gennaio e poi c'è stato il crollo. Sono diventate poi partite pesanti per la Juventus".

Leggi anche Cambiaso si arrabbia con Allegri dopo il cambio in Lazio-Juve: cosa si sono detti in panchina

Il passaggio del turno contro la Lazio, può essere un aspetto molto decisivo per la Juventus. Anche perché un ko sarebbe stato difficile da metabolizzare: "Non dimentichiamoci che qualunque squadra quando ci sono questi momenti che non vinci, è importante il raggiungimento della finale e il proseguimento del campionato nel modo migliore. Sappiamo benissimo che un'eliminazione avrebbe creato risvolti psicologici per sabato e per le altre partite. Sono test per i ragazzi e per i giocatori di crescita. Sono stati bravi a crescere nel secondo tempo, nonostante gli errori. Abbiamo meritato nonostante l'ottima partita della Lazio stasera".